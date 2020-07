Dinda Hauw dan Rey Mbayang Bakal Bintangi Cinta Subuh

Falcon Pictures kembali menggarap sebuah film yang diangkat dari novel best seller. Kali ini, novel religi karya Ali Ghifari berjudul Cinta Subuh, diangkat ke layar lebar. Menariknya, film ini diperankan oleh pasangan muda yang namanya sedang viral, Dinda Hauw dan Rey Mbayang.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengungkapkan, Cinta Subuh merupakan produksi dari Falcon. "Novel Cinta Subuh, terbitan dari Falcon Publishing. Mudah-mudahan, film ini bisa diterima pembaca novelnya, dan juga pecinta film Indonesia,” ungkapnya.

Sutradara film Cinta Subuh, Indra Gunawan mengungkapkan, sebelum mendapatkan tawaran menyutradarai film ini, dirinya sudah membaca novelnya. 'Sebelumnya saya melakukan riset kepada anak-anak muda, novel apa yang dinanti untuk difilmkan. Kebanyakan jawabannya Cinta Subuh. Setelah saya baca novelnya, ternyata terbitan Falcon Publishing. Setelah itu saya teleponan pihak Falcon, dan akhirnya ditawarin untuk jadi sutradara film ini,” katanya.

Sementara itu, pemeran tokoh Angga, Rey Mbayang merasa senang. "Ini adalah film pertama saya, jadi senang ya bisa terlibat di film ini, apalagi kita bermain bersama para senior yang punya segudang ilmu. Dan lebih senang lagi disini aku bermain untuk sebuah film yang tentunya menginspirasi sekali ceritanya. Dan di project ini, saya dipertemukan dengan Dinda sampai menikah,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pasangan Rey, Dinda Hauw. "Seneng banget ya, karena para pemain yang terlibat bagus-bagus banget. Ceritanya, juga sangat menghibur banget, terus kayak menjelaskan tentang taaruf juga dan yang paling penting adalah, aku main sama suami aku,” katanya.

Film Cinta Subuh direncanakan akan melakukan syuting pada Agustus tahun ini, jika keadaan pandemi covid-19 memungkinkan. (RO/OL-12)