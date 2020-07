Tetap Upadate di Masa Pandemi Covid-19

PANDEMI covid-19 yang melanda Indonesia dan banyak negara di dunia memang telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan di masyarakat. Bahkan kini muncul sejumlah penyakin lain yang mengiringi covid-19. Salah satunya adalah stress.

Penyakit stress muncul lantaran adanya pemberlakuan pembatasan beraktivitas di luar rumah. Hal itu akibat sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah.

Meski begitu, kita sebenarnya bisa melakukan hal bermanfaat di rumah atau mengisi waktu sambil mendengarkan musik. Salah satu aplikasi streaming musik sosial, Reso terus menawarkan berbagai jenis musik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Temuan Resso baru-baru ini menunjukkan bahwa sepanjang Januari-Juni 2020, pop, jazz / blues, dan hip-hop adalah beberapa genre musik paling populer didengarkan di aplikasi.

Diungkapkan Head of Communications, ByteDance Indonesia, Chatrine Siswoyo, dengan aprikasi itu diharapkan orang, khususnya anak muda tidak legi stress, sebab mereka tetap bisa update meski di rumah saja. Mereka pun menawarkan empat playlist, yakni On The Move yang membuat kita bersemangat.

"Mendengarkan lagu yang dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri tentunya akan sangat membantu kamu. Kami menyiapkan berbagai playlist yang asyik untuk menemani," ujarnya.

Kemudian kedua Quarantunes yang berisi lagu-lagu yang mewakili suasana hati kala self- quarantine. Ketiga, TikTok Top 20 yakni lagu-lagu dari TikTok. Dan keempat, New Releases yakni berisi lagu-lagu baru dan penyanyi baru.

"Di ini kita dapat menemukan genre atau artis baru yang mungkin tidak kamu ketahui sebelumnya. Mulai dari indie alternatif hingga kpop, ada banyak musik baru yang dapat dijelajahi," ujarnya. (Ant/A-1)