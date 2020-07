Tetap Komit Melayani Nasabah di Tengah Pandemi Covid-19

KOMITMEN DBS Bank untuk menyediakan layanan bagi nasabah berdasarkan prinsip Live more, Bank less' membuahkan hasil manis. Tercatat tiga penghargaan tingkat internasional berhasil mereka raih pada paruh pertama 2020. Prinsip itu menjadi kunci bagi Bank DBS Indonesia dalam menyongsong masa depan perbankan serta tetap memberikan kemudahan bagi nasabah.

Diungkapkan Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna digitalisasi menjadi semakin relevan karena nasabah diharapkan dapat menyelesaikan urusan finansialnya dari rumah demi menjaga kesehatan.

Baca juga: Kondisi Perbankan Saat Ini Normal Waspada

“Prestasi yang membanggakan ini adalah pengakuan atas kerja keras tim dalam menjaga kinerja Bank DBS Indonesia, khususnya ketika dunia harus terus menghadapi penyebaran virus corona sehingga kita harus menerapkan protokol kesehatan; dari budaya kerja hingga peningkatan kualitas infrastruktur. Upaya digitalisasi Bank DBS Indonesia memungkinkan kami dengan cepat beradaptasi dan siap memasuki era normal yang baru," ujar Paulus.

"Dengan kapabilitas digital baik untuk nasabah korporasi maupun nasabah individual, DBS mampu memberikan pengalaman perbankan yang lengkap, mudah, praktis dan tanpa hambatan kepada nasabah dimana saja. Didukung teknologi dan infrastruktur yang kuat serta budaya kerja yang pruden, karyawan dapat dengan mudah bekerja dari rumah ataupun di kantor dengan aman guna mendukung kebutuhan

perbankan harian nasabah,” imbuhnya.

Pandemi covid-19, kata dia memang memengaruhi kehidupan dan segala sektor bisnis di seluruh dunia. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan praktik bisnis dan perbankan secara bertanggung jawab, Bank DBS Indonesia mampu membuktikan eksistensi di masa pandemi. Bank DBS Indonesia berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi, bahkan ketika lebih dari 50% staff Bank DBS Indonesia bekerja dari rumah.

Adapun ketiga penghargaan yang berhasil diraih yakni peringkat kedua World's Best Banks 2020, dari 14 bank besar di Indonesia versi Forbes. Best Sub-custodian Bank Award 2020 oleh Global Finance. Dan ketiga, meraih penghargaan PR Asia Award 2020 yang diselenggarakan oleh PR dan publikasi komunikasi terkemuka PRWeek Asia dan media komunikasi marketing Campaign Asia-Pacific. (Ant/A-1)