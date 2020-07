BTS Nyanyikan Lagu Tema Film Your Eyes Tell

GRUP idola Korea Selatan (Korsel) BTS akan berpartisipasi dalam film Jepang berjudul Your Eyes Tell sebagai pengisi lagu tema aslinya (original soundtrack). Hal itu dilaporkan Variety, Kamis (16/7).

Salah satu personel BTS, Jungkook, merupakan salah satu di antara komposer lagu. Lagu ini pun menandai pertama kalinya BTS berpartisipasi

dalam film sebagai pengisi OST.

"Kami senang menjadi bagian dari film yang luar biasa ini. Jungkook mengambil bagian dalam menyusun lagu tema yang cocok dengan cinta yang indah dan mendalam yang digambarkan dalam film," kata BTS dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Hindia Luncurkan Penutup Album Menari Dengan Bayangan

"Semoga penonton dapat menikmati dan merasakan emosi yang kami tuangkan ke dalam lagu ketika Anda menonton film ini!" lanjut grup idola itu.

Lagu dan film ini memiliki judul bahasa Inggris yang sama, dengan Bahasa Jepang untuk film bertajuk Kimi no Me ga Toikaketeiru.

Lagu ini ditampilkan sebagai salah satu lagu pada album baru Map of the Soul: 7 - The Journey yang diluncurkan Rabu (15/7) untuk pasar Jepang.

Film ini adalah remake dari film Korea Always (2011) yang disutradarai oleh Song Il-gon.

Versi Jepangnya akan disutradarai Takahiro Miki dan dibintangi Yuriko Yoshitaka dan Ryusei Yokohama.

Rencananya, film ini akan dirilis oleh Gaga Corporation pada 23 Oktober tahun ini. Gaga juga menangani penjualan hak internasional film tersebut.

Di bawah arahan Miki, Yokohama memainkan mantan atlet kickboxing yang pendiam dan telah melepaskan diri dari pekerjaannya. Ia hidup sebagai pengumpul hutang dan sekarang hidup sederhana saja.

Saat bekerja, ia bertemu dengan seorang gadis buta, yang diperankan Yoshitaka. Perhatian sang gadis membawa pria itu keluar dari cangkangnya, membuat pasangan itu menuju tahap percintaan.

Hanya saja, masa lalu yang gelap dan ketidakberuntungannya juga saling terkait.

Sementara itu, BTS adalah artis Korsel pertama yang tampil di Grammy Awards ke-62 dan grup tercepat yang mencetak empat hit teratas di tangga lagu Billboard 200 sejak The Beatles. (OL-1)