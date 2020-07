(G)I-DLE Comeback pada Agustus 2020

GRUP K-Pop (G)-IDLE dikabarkan akan segera kembali meramaikan dunia musik Korea Selatan pada Agustus 2020. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh kanal berita Sports Chosun.

Saat menanggapi laporan tersebut, agensi yang menaungi grup itu, Cube Entertainment, mengonfirmasi, “ (G ) I-DLE sedang dalam tahap akhir persiapan album dengan tujuan untuk membuat comeback pada awal Agustus.”

Cube menambahkan, “Kami meminta banyak antisipasi dan minat dari penggemar.” Ini akan menjadi comeback pertama untuk (G)I-DLE dalam empat bulan sejak rilisnya Oh My God pada April lalu.

Sementara itu, (G)I-DLE sebelumnya mengadakan konser online berjudul I-LAND: WHO AM I pada 5 Juli, sebagai ganti dari rangkaian tur dunianya yang ditunda akibat pandemi korona. Awal tahun ini, (G)I-DLE menunda tur dunia pertama mereka I-LAND: WHO AM I yang awalnya sedianya akan dimulai pada April lalu. Cube Entertainment berkomentar, “Keputusan ini dibuat karena pertimbangan untuk kesehatan dan keselamatan artis kami dan penonton. Jadi, kami meminta pengertian penggemar.” (Ant/H-3)