Daniel Mananta Ajak Masyarakat Aktif Bergerak

PEMBAWA acara sekaligus aktor Daniel Mananta, 38, mengajak masyarakat dan pengikut media sosialnya untuk sama-sama aktif bergerak.

Jangan sampai di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini malah menjadikan alasan untuk malas gerak dan hanya berlehaleha di rumah.

“Sebisa mungkin kita tetap aktif. Ini ialah era baru, the new normal era, dan let’s find a way. Saya juga akan menjalankan new normal ini bersama kalian juga. Supaya kita bersama-sama bisa berkembang, mencari aktivitas yang berbeda dari masa sebelum masa PSBB. Mari bersama-sama be in this new adventure together,” kata Daniel dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/7).

Daniel juga terpilih menjadi brand ambassador untuk koleksi sports utility wear, melihat keaktifan pria ini, baik dalam olahraga maupun kegiatan bersosialisasi dan bekerja.

Di masa pandemi, Daniel mengatakantetap berusaha aktif berolahraga, meski sebelumnya dia mengaku menghadapi dilema saat melakukan aktivitas berlari. Awal mula PSBB, kegiatan berlarinya sempat terhambat karena imbauan untuk tinggal di rumah demi menekan penularan virus.

“Sempat saya memilih tidak berlari sementara. Namun, karena saya orangnya senang aktif dan berkeringat setiap hari, saya menggunakan aktivitas olahraga seven minutes workout dan berlatih body weight training,” cerita presenter Indonesian Idol tersebut.

VJ MTV tersebut menngakui, terjadi perubahan yang drastis di kehidupannya seharihari, dari yang tadinya ada rutinitas kegiatan menjadi hanya di rumah. Pada titik tersebut, Daniel merasa harus disiplin kepada diri sendiri untuk tetap berolahraga dan aktif.

“Jangan sampai setelah PSBB, workout saya hanya dari kulkas ke sofa bolak balik,” kata Daniel.



Maraton

Kini Daniel perlahan mulai mencoba kembali berlari di luar rumah untuk mengejar target lari maraton virtual yang akan dia lakukan pada Agustus nanti.

Hal ini mengobati kerinduannya mengingat telah banyak acara lari maraton di 2020 yang batal akibat pandemi, termasuk Tokyo Marathon dan Berlin Marathon yang rencananya akan di ikuti Daniel. Ia bahkan telah mendaftarkan diri pada kedua acara tersebut.

Masalahnya persiapannya hanya tujuh minggu dan ini menjadi tantangan menarik bagi Daniel. Biasanya dia berlatih di GOR Soemantri untuk latihan maraton.

“Tepatnya tanggal 30 Agustus 2020. Saya akan berlari 42,192 km. Virtual tetapi larinya nanti di jalanan. Ini menarik sekali. Saya sudah lama tidak maraton di Jakarta. Terakhir saya maraton di Tokyo, Munich, dan yang pertama kali banget dulu di Bali. Itu sudah beberapa tahun lalu. Makanya saya akan merasakan maraton di Jakarta,” kata pemilik lini busana DAMN! I Love Indonesia tersebut.

Selain menyibukkan diri dengan latihan untuk maraton, Daniel juga masih menjadi pembawa acara di sejumlah kegiatan yang berlangsung secara virtual seperti live Instagram dan Youtube Channel.

“Makin banyak ide juga. Mudah-mudahan kalau misalnya lancar, dari saya dan tim bisa memproduseri sebuah film layar lebar lagi setelah film Susi Susanti,” jelas Daniel. (H-3)