Guru-Guru Gokil Batal Tayang di Bioskop

Guru-Guru Gokil tak jadi tayang di bioskop. Sebagai gantinya, film arahan Sammaria Sari Simanjuntak ini akan tayang secara eksklusif di Netflix.

"Dengan tayang eksklusif di Netflix, film drama komedi ini akan mendekatkan anggota kami di seluruh dunia dengan Indonesia melalui cerita yang ditulis, direkam, dan diproduksi sepenuhnya di Indonesia serta menampilkan sineas-sineas lokal terbaik," ujar Director of Content SEA and New Zealand Netflix, Myleeta Aga melalui keterangan resmi yang diterima Rabu (15/7).

Dian Sastrowardoyo selaku produser Guru-Guru Gokil mengatakan sangat bangga bisa menghadirkan filmnya melalui Netflix. Ia berharap film ini akan disukai oleh penonton di seluruh dunia.

"Saya sangat bangga. Merupakan suatu kehormatan bagi 'Guru-Guru Gokil' untuk menjadi film Original Netflix. Saya juga senang melihat bagaimana cerita para guru dari Indonesia akan menyentuh hati para penonton di seluruh dunia dan penggemar kami di Indonesia," kata Dian.

"Guru-Guru Gokil" merupakan film Netflix Original kedua dari Indonesia. Film ini dapat disaksikan oleh anggota Netflix di 190 negara, lengkap dengan subtitle dalam 17 bahasa, termasuk Bahasa Inggris, Thai, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis.

Film ini bercerita tentang kisah pencurian yang dipenuhi romansa dan komedi. Mengisahkan Taat Pribadi (Gading Marten) seorang guru baru, dan rekan-rekannya yang bekerja sama demi mendapatkan kembali gaji mereka yang dicuri oleh penjahat berbahaya.

Taat yang semula sangat tidak ingin menjadi seorang guru, dalam perjalanan ini malah menemukan persahabatan, cinta, dan perdamaian dengan masa lalunya.

"Guru-Guru Gokil" dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Gading Marten, serta bintang-bintang berbakat lain seperti Asri Welas, Faradina Mufti, Boris Bokir, Ibnu Jamil, Kevin Ardilova, dan Shakira Jasmine. Meski demikian, untuk tanggal rilisnya belum diumumkan secara detail. (OL-12)