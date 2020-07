Harga Rapid Test dan PCR Lokal Lebih Murah

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengungkapkan pihaknya telah bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait mulai dari kementerian, institusi penelitian dan pengembangan, industri, perguruan tinggi, hingga asosiasi untuk mengembangkan alat kesehatan guna menangani pandemi covid-19.

Pada bagian testing, BPPT bersama Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan PT Hepatika Mataram telah menghasilkan produk rapid test yang dinamakan RI-GHA Covid-19. Rapid test kit lokal ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp75 ribu.

“Saat ini hasil hilirisasi produk ini diberikan melalui Pusat Pelayanan Teknologi BPPT,” kata Hammam dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (15/7).

Hammam menuturkan tingkat akurasi alat tes ini terbilang sangat tinggi. Berdasarkan hasil uji validasi kepada sekitar 10 ribu orang, didapatkan sensivitas IgM mencapai 98,4 persen dan IgG 74 persen, serta spesifitas IgM 98 persen dan IgG 100 persen. Produk ini juga telah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan telah diproduksi massal.

“Insya Allah akhir minggu ini sudah 100 ribu kit yang kita produksi dan akan kita tingkatkan produksinya hingga bulan depan (Agustus) 1 juta kit per bulan bisa kita produksi,” tuturnya.

Selain rapid test, BPPT bersama BioFarma dan Nusantics juga telah mengembangkan one step real time PCR yang sangat dibutuhkan untuk mendeteksi covid-19. Kapasitas produksi alat ini mencapai 200 ribu kit per bulan dengan harga Rp9,75 juta per box yang berisi 30 kit. (OL-14)

Jika dihitung dibandingkan dengan harga PCR yang beredar di pasaran yang bisa mencapai Rp1 juta, harga PCR buatan BPPT hanya mencapai Rp325 ribu per unit. (OL-14)