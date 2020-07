Berbeda dengan Trump, Biden Fokus pada Proposal Perubahan Iklim

CALON presiden dari partai Demokrat, Joe Biden, diharap segera meluncurkan rencana perubahan iklim yang akan mengubah sektor energi AS dengan target bebas polusi karbon hanya dalam kurun waktu 15 tahun.

Proposal energi bersih itu telah disempurnakan dalam sebuah pidato di Wilmington. Proposal itu bertujuan untuk membuat perbedaan dengan Presiden Donald Trump menjelang pemilihan pada November.

Biden beralasan fokus pada perubahan iklim akan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan besar-besaran di bawah pemerintahannya.

"Mengubah sektor kelistrikan Amerika untuk menghasilkan tenaga tanpa menghasilkan polusi karbon akan menjadi pemacu terbesar penciptaan lapangan kerja dan daya saing ekonomi di abad ke-21," kata Biden.

"Itulah sebabnya kita akan mencapai sektor listrik bebas karbon pada tahun 2035," imbuhnya.

Rencana tersebut mencakup tujuan yang lebih ambisius daripada proposal iklim yang diluncurkannya beberapa bulan lalu. Dengan merangkul beberapa ide dari saingannya yang lebih liberal di Demokrat, termasuk Senator Bernie Sanders dan Gubernur Washington Jay Inslee, Biden tampaknya berniat memenangkan pemilih progresif.

Menurut The Washington Post, Biden berjanji akan menghabiskan 2 triliun dolar AS selama 4 tahun untuk mempromosikan rencananya. Angka itu meningkat dari 1,7 triliun dolar AS yang ia usulkan sebelumnya untuk 10 tahun lebih.

Dia juga akan kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris setelah Trump menarik AS keluar pada tahun 2017. Sehingga, dia akan mendanai pembangunan 1,5 juta rumah hemat energi baru, meningkatkan standar peralatan dan memprioritaskan energi terbarukan.

"Kita tidak hanya akan bermain-main di tepinya. Saya tahu memenuhi tantangan akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk kehidupan baru dalam perekonomian kita," pungkas Biden.

Biden menambahkan, dia akan membalikkan 100 langkah yang diambil Trump terkait lingkungan. Sehingga dapat mendukung program nol emisi di seluruh dunia selambat-lambatnya pada tahun 2050.(France24/TWP/OL-5)