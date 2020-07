Prilly Latuconsina Tampil Bareng Reza Rahadian di Serial Baru

PRILLY Latuconsina dan Reza Rahadian disebut akan bermain dalam sebuah proyek serial berjudul My Lecturer, My Husband.

Hal tersebut diungkap produser MD Pictures, Manoj Punjabi dalam sebuah unggahan di laman Instagram pribadinya. Manoj bertanya kepada para pengikutnya judul apa yang akan dibintangi Reza dan Prilly.

"Kalau @prillylatuconsina96 & @officialpilarez dalam satu project, kira-kira ceritanya seperti apa, ya? Ada yang bisa tebak?" kata Manoj, dikutip Rabu (15/7).

Pada Senin (13/7), Manoj kemudian membocorkan sebuah skrip untuk serial yang berjudul My Lecturer, My Husband. Dalam keterangan fotonya, Manoj mengatakan sudah tidak sabar dengan proyek barunya ini.

"A sneak peek at @md_entertainment upcoming project, excited for this new drama series!," kata Manoj.

Prilly pun langsung memberikan komentar pada unggahan tersebut, "Aduh.... enggak sabar mau nikah #eh."

My Lecturer, My Husband akan disutradarai oleh Monty Tiwa. Serial ini sendiri diadaptasi dari novel karya Gitlicious.

Sementara itu, Selasa (14/7) malam, Prilly sempat mengejutkan para pengikutnya di Instagram dengan mengunggah sebuah foto pernikahan bersama Reza Rahadian. Ia juga memperlihatkan cincin yang tersemat di jari manisnya.

"Tidak pernah menyangka sebelumnya akan secepat ini, Tidak pernah menyangka juga dialah yang akan mengucap janji dan memasangkan cincin di jari manisku," ujar Prilly pada keterangan fotonya.

"Semua sangat tiba-tiba. Jodoh memang rahasia tuhan. Bismillah #Taaruf," lanjut bintang film Danur itu.

Unggahan tersebut pun mendapat reaksi yang beragam, ada yang mengucapkan selamat dan ada juga yang menyebut bahwa ini hanya gimmick untuk proyek terbarunya dengan Reza. (OL-1)