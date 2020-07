Rendah, Tes Covid-19 Indonesia Baru 0,2% dari Total Penduduk

DALAM hal tes populasi covid-19, Indonesia jauh tertinggal di antara negara-negara yang berpenduduk besar. Karena itu, pemerintah harus mengejarnya dengan memperbanyak tes covid-19 di Tanah Air.

Data Gugus Tugas Covid-19 Nasional per 14 Juli 2020 memperlihatkan, jumlah PCR Test yang dilakukan pemerintah Indonesia baru mencakup 642.164 orang dengan lebih dari 1 juta spesimen.

Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 269,6 juta orang dengan jumlah kasus positif yang baru terdeteksi mencapai 75.699 orang.

"Artinya, baru 0,2% dari jumlah penduduk Indonesia yang dites covid-19," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, awal pekan ini, seperti dilansir dari laman DPR, Rabu (15/7).

Politikus Partai Golkar itu mengambil contoh, misalnya Amerika Serikat yang jumlah penduduknya 331 juta, total kasusnya mencapai 3 juta kasus. Hal itu dikarenakan yang warga yang dites sebesar 41 juta. "Artinya 12% penduduk Amerika telah dites covid-19," cetusnya.

Menurut Ace, wajar jika kasus di Amerika menjadi sangat besar. Ace juga mencontohkan tes yang dilakukan di Brasil.

“Total tes yang dilakukan di Brasil yaitu 2,2% dari jumlah penduduk 212 juta penduduk. Angka itu jauh di atas Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah harus memperbanyak tes. Dan saya kira kalau dilakukan secara masif justru sangat bagus. Sekarang kan masyarakat sudah punya kesadaran untuk melakukan test,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II itu.

Dengan jumlah penduduk 212 juta orang, Brasil melaporkan ada 1,84 juta kasus positif covid-19 dengan 71.469 orang meninggal dunia. India yang memiliki populasi penduduk 1,38 miliar mencatatkan 878 ribu kasus covid-19 dengan 23.174 kematian.

Jika dirasiokan, angka kematian Brasil 336 orang per 1 juta penduduk dan India 17 per 1 juta penduduk. Sementara Amerika 406 orang per 1 juta penduduk.

Bagaimana dengan Indonesia? Data tersebut menempatkan Indonesia di urutan ke-6 kasus covid-19 tertinggi di antara 216 negara dengan angka kematian 14 orang per 1 juta penduduk. (H-2)