Covid-19 Dorong Industri Rantai Pasok Terapkan Digitalisasi

PERUBAHAN perilaku konsumen dan masyarakat di Indonesia semakin terlihat di era pandemi Covid-19. Pergeseran kearah digitalisasi makin cepat terjadi akibat pandemi Covid-19. Pelaku usaha pun perlu menerapkan strategi dan teknologi baru untuk mengikuti tren perubahan itu.

Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk Industry 4.0 Technologies and Their Applications in Fighting Covid-19..Salah satu area digitalisasi yang vital bagi pelaku usaha ialah penerapan rantai pasok atau supply chain.

Presiden Direktur Lintasarta Arya Damar mengatakan, kolaborasi berbagai macam teknologi bisa menjadi jawaban dari digitalisasi rantai pasok untuk mempermudah urusan bisnis.

“Kolaborasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Arfitificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) merupakan fondasi untuk mengintegrasikan dan memahami data yang kemudian menghasilkan solusi-solusi seperti Cloud melalui Supply Chain Platform,” kata Arya dalam keterangan tertulisnya.

Lintasarta, lanjut Arya telah menyiapkan solusi-solusi ICT yang dapat membantu berbagai industri, khususnya yang erat dengan rantai pasok, untuk menjaga stabilitas bisnis saat menjalani fase New Normal mulai dari infrastruktur internal hingga eksternal.

Lintasarta Thermal CCTV and Mask Detection dapat digunakan sebagai alat memantau kesehatan karyawan yang bekerja di kantor maupun di lapangan melalui suhu tubuh badan. Selain itu, Lintasarta Thermal CCTV and Mask detection mampu memberikan peringatan kepada petugas jika ada perubahan suhu tubuh, mendeteksi karyawan yang tidak menggunakan masker, hingga dijadikan alat untuk memonitor kehadiran karyawan.

“Cloud bukan lagi solusi awam bagi perusahaan yang bergerak di bidang supply chain. Tentunya solusi Cloud dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun. Hal ini akan menunjang efisiensi dan proses bekerja yang dilakukan baik dari rumah, kantor, maupun lapangan,” kata Arya.

Salah satu jenis layanan Cloud yang ditawarkan Lintasarta adalah Infrastructure as a Service (IaaS). Dengan menggunakan layanan IaaS, pelaku bisnis tidak perlu lagi membeli perangkat komputer fisik dan juga memikirkan pengelolaannya.

Terlebih lagi, layanan Lintasarta Cloud menawarkan sistem pembayaran pay what you use, yang mana hal ini akan membantu perusahaan supply chain melakukan efisiensi biaya yang dijadikan fokus di saat New Normal.

Tidak kalah penting, solusi-solusi lain seperti Lintasarta Managed Security, Lintasarta Managed SD-WAN, dan Lintasarta Mobile Workforce VPN telah disiapkan Lintasarta dalam membantu industry supply chain dalam menjalani fase New Normal di Indonesia.

Arya menegaskan, pihaknya akan terus berinovasi untuk memajukan perkembangan industri IT di Indonesia. Terlebih pada masa-masa sulit akibat pandemi dan peralihan New Normal,

"Lintasarta siap membantu seluruh industri dan mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian di Indonesia. Diantaranya dengan menggelar rangkain webinar untuk memperkenalkan berbagai solusi ICT guna menunjang kebutuhan berbagai industri di Indonesia dalam menjalankan proses bisnisnya," pungkasnya. (OL-7)