Bank Mandiri Garap KPR Proyek The Sanctuary

PT Cipta Harmoni Lestari, anak perusahaan Harita Group, menggandeng Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan konsumen yang membeli melalui kredit kepemilikan rumah (KPR) di proyek The Sanctuary Collection. Kerja sama strategis ini juga sejalan dengan rencana Bank Mandiri yang terus memperkuat ekspansi di pasar KPR.

Dengan kerja sama ini, konsumen The Sanctuary Collection mendapatkan berbagai kemudahan dan sejumlah promo menarik. Bukan hanya dari sisi pricing, melainkan juga kemudahan proses Mandiri KPR dengan suku bunga yang bervariasi.

Sementara untuk segmen milenial berpendapatan tetap yang merupakan pangsa pasar terbesar sektor properti saat ini, Bank Mandiri menawarkan program KPR Millenial dengan benefit suku bunga fixed 5 tahun, tenor lebih panjang, limit kredit lebih besar dan angsuran KPR secara berjenjang hingga tahun ke 5.

The Sanctuary Collection merupakan proyek perumahan seluas 25 hektare di kawasan Sentul Selatan, Bogor. Proyek itu dikembangkan secara joint venture oleh PT Cipta Harmoni Lestari dengan dua pengembang asal Singapura Perennial Real Estate Holdings Limited dan CNQC. Tahap pertama akan dikembangkan kluster premium Tanglin Parc di atas lahan seluas 5,5 hektare dengan total 189 unit.

Chief Marketing Officer The Sanctuary Collection, Setia Iskandar Rusli mengatakan pada tahap pertama pihaknya akan membangun unit-unit perumahan berlantai dua bertipe. Sementara harga yang dipasarkan untuk kluster perdana, yaitu Tanglin Parc, mulai dari Rp1,9 miliar.

"Dalam era new normal ini, The Sanctuary Collection hadir di saat yang tepat dengan konsep eco living, menghadirkan rumah yang nyaman dan ramah lingkungan," ujar Setia.

Selain itu, sambung Setia, The Sanctuary Collection juga dilengkapi dengan fasilitas jaringan internet super cepat dan smart living yang akan memudahkan konsumen melakukan kegiatan bisnis, belajar, dan hiburan dari rumah.

Setia memastikan The Sanctuary Collection akan dikembangkan menjadi sebuah kawasan hunian eksklusif di Sentul City. "Mengangkat konsep Premium Living by the Mountain, kami kembangkan The Sanctuary Collection dengan memenuhi kebutuhan para calon penghuni," tegasnya.

Setia menambahkan, Sanctuary akan meresmikan Sales Gallery dan show unit 18 Juli 2020 mendatang agar konsumen dapat lebih mudah melihat secara langsung kualitas unit dan suasana tinggal di kawasan premium tersebut. (RO/X-12)