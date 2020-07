Hunian Era New Normal Harus Penuhi 3 Unsur Ini

EFEK pendemi Covid-19 yang hingga kini masih dirasakan memberikan perubahan dalam berbagai hal. Mulai dari cara berinteraksi hingga model bisnis pun menyesuaikan dengan tatanan baru sesuai protokol kesehatan.

Namun satu hal yang tetap pasti dan tidak akan pernah berubah ialah fakta bahwa setiap orang masih butuh hunian untuk tempat tinggal. Pertanyaanya hunian seperti apa yang harus dimiliki untuk melewati fase new normal?

Menurut praktisi ahli properti Rita Megawati, hunian yang tepat di masa kenormalan baru ialah yang mampu menawarkan sesuatu yang berbeda dalam menjalani tiga unsur kehidupan utama, yakni live, work, and play.

"Kuncinya adalah bisa merealisasikan keinginan semua orang untuk memiliki gaya hidup one stop living dengan lokasi, fasilitas, dan design unit yang efektif," terang Rita yang menjadi Project Consultant Cambio Lofts @Alam Sutera.

Cambio Lofts sendiri adalah masterpiece yang didirikan di atas lahan seluas 1,1 hektare di jantung kota Alam Sutera dan dikembangkan oleh ACT Group, perusahaan properti ternama dari Singapura.

"Cambio Lofts adalah salah satu solusi hunian new normal for the next generation," ujar Rita.

Ia menjelaskan, konsep desain proyek ini memaksimalkan fungsi ruang sehingga apa yang dibayarkan konsumen akan sebanding dengan yang diterima nantinya. Semua unit di Cambio Lofts memiliki luasan yang maksimal, mulai dari unit 1 bedroom dengan luasan 37m² sampai unit 4 bedroom dengan luasan terbesar 86m².

Dalam pengembangannya, Cambio Lofts terdiri dari 2 tower yang tiap tower terdiri dari 700 unit dan di desain seperti huruf Y. Setiap lantai dilengkapi tujuh lift dengan tehnologi baru yang berada di tengah Gedung. Alhasil semua unit apartemen dekat dengan fasilitas dan bisa menikmati pemandangan kota Alam Sutera, konsep ini terinspirasi dengan gaya hidup hunian di Singapura

Terkait lokasi, Cambio lofts memiliki akses tol langsung menuju Jakarta dan Bandara International Soekarno Hatta. Lokasinya berada di CBD Alam Sutera, dekat dengan pusat belanja favorit maupun kawasan kuliner elite di Tangerang.

harga permeter apartemen ini cukup terjangkau, hanya Rp21 jutaan/meter dengan nett area bisa mencapai 90%.

“Selain itu Cambio Lofts menawarkan konsep baru dalam skema pembayaran yang disebut Revenue Account didukung Bank OCBC NISP yang memberi kenyamanan cara bayar mulai dari konstruksi sampai dengan serah terima unit," tegas Rita. (RO/X-12)