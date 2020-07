Sukses di Netflix, Film The Invesible Guest Bakal Diremake

Setelah meremake film Box Office Korea Selatan Miracle In Cell No 7, production house Falcon Pictures yang sukses lewat film Warkop DKI Reborn ini kembali meremake film box office. Kali ini, film yang sukses di Eropa, berjudul The Invisible Guest, yang saat ini masuk jajaran film terlaris di Netflix.

Film asal Spanyol ini sukses mendapatkan keuntungan sebesar US$3,9 juta dan mendapatkan ulasan yang positif dari kritikus film. Selain itu, film bergenre thriller ini sudah di remake di beberapa negara. Seperti di Italia dengan judul Il Testimoni Invisible dan di India dengan judul Badla yang diperankan oleh aktor legendaries Amitabh Bachan dan Taapse Pannu yang dirilis pada pertengahan tahun 2019 lalu.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengungkapkan, saat ini semua proses kerjasama sudah selesai dan proses pengerjaan film remake ini akan segera dimulai.”Senang ya Falcon Pictures bisa meremake film The Invisible Guest. Semua proses kerjasama sudah selesai, dan kami segera melakukan proses pengerjaannya,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan pemain yang akan berperan di film ini? Frederica mengungkapkan, kalau Falcon Pictures sudah mempunyai bayangan siapa pemain yang akan berperan di film ini.” Kami sudah ada beberapa pilihan pemain. Tapi kami juga ingin melibatkan pecinta film, siapa yang pas berperan di film ini nanti,” ungkapnya.

Untuk penggarapan film remake The Invisible Guest, jika tidak ada halangan dengan pandemi Covid-19, rencananya dilaksanakan tahun 2020 ini. (OL-12)