Sejarah Singkat Lahirnya Nissan Skyline GT-R

Bagi Anda yang mengaku cinta dunia otomotif pasti tidak asing dengan sosok Nissan Skyline yang menjadi cikal bakal model GT-R yang kita kenal saat ini. Ikon ini terlahir pada Februari 1969 dengan nama Nissan Skyline 2000 GT-R sebagai mobil touring yang dibekali mesin istimewa berkapasitas 2.0 liter 6 silinder in-line.

Bagaimana tidak istimewa. Di balik kap mesinnya tersemat sejumlah teknologi mesin yang terinspirasi dari prototipe mobil balap murni Nissan (Prince) R380, seperti manajemen katup DOHC empat katup/silinder dan suspensi independen pada setiap roda. Alhasil Skyline berhasil memenangkan 52 kejuaraan dalam kurun waktu tiga tahun yang tak akan pernah dilupakan dalam sejarah balapan Jepang.

Kemenangan pertamanya diraih pada 3 Mei 1969, di balapan TS-b dari JAF Grand Prix 1969 di Fuji Speedway yang dimenangkan oleh model 4-pintu. Pada Oktober di tahun yang sama GT-R menorehkan kemenangan ketujuhnya di Grand Prix Jepang 1969. Sistem injeksi bahan bakar mulai diadopsi membuat output menyundul angka 230 PS pada 8.400 rpm sehingga Skyline semakin unggul di sirkuit.

Dua tahun kemudian tepatnya pada Maret 1971 di ajang All Japan Suzuka Automobile Race, varian hardtop GT-R masuk dalam formasi. Kemenangan ke-50 yang bersejarah diraih pada 20 Maret 1972, pada ronde pertama Fuji GC Series – balapan Fuji dengan kecepatan 300km.

Akibat angin kencang dan derasnya hujan balapan dipersingkat dari 20 putaran menjadi 12 putaran. Dalam cuaca itu GT-R bernomor 15 yang dibesut oleh Kunimitsu Takahashi meraih posisi pertama sekaligus mencetak sejarah. GT-R menempati posisi teratas dalam berbagai balapan touring lokal di Jepang, dengan total 52 kemenangan hanya dalam tiga tahun.

Mobil ini menjadi sangat dikenal di seluruh dunia, terutama oleh para penggila kecepatan. Beberapa model GT-R telah muncul dalam seri video game yang masih berlanjut, seperti Need For Speed. Baik GT-R maupun Skyline bahkan menjadi salah satu ikon dalam beberapa sekuel film Fast and Furious.

Tidak cukup sampai di situ, puluhan versi GT-R yang berbeda muncul dalam game simulator balapan yang revolusioner 'Gran Turismo' sebagai mobil virtual. Saking antusiasnya respons terhadap mobil virtual tersebut, mobil konsep nyatanya pun diciptakan. 'DNA' heroik dari mobil itu diwariskan hingga hari ini melalui model terkini Nissan GT-R. (S-4)