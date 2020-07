Pekan Ini, 11 Pasang Tim Ganda Putri Siap Bertanding

Ada 11 pasang tim sektor ganda putri bakal bertanding pekan ini dalam ajang kompetisi Mola TV PBSI Home Tournament.

Pertandingan turnamen PBSI tim ganda putri itu akan dimainkan mulai besok, Rabu (15/7) hingga Jumat (17/7). Pertandingan dimulai pukul 08.30 WIB untuk sesi pagi, dilanjutkan lagi pukul 15.00 WIB untuk sesi sore.

Sama seperti sektor lainnya, sektor ganda putri akan bertanding dengan sistem setengah kompetisi. Sebelas pasang ganda putri dibagi ke dalam empat grup. Mereka akan memperebutkan peringkat dua terbaik di setiap grup untuk lolos ke babak perempat final.

Kepala Pelatih Ganda Putri PP PBSI Eng Hian mengatakan bahwa Mola TV PBSI Home Tournament ini menjadi ajang uji coba untuk pemain ganda putri dalam mempersiapkan diri jelang turnamen resmi. Bertanding di home tournament membuat pemain bisa merasakan atmosfer pertandingan.

"Manfaatnya tentunya bagus, sudah lebih dari empat bulan tidak bertanding. Pelatih berharap mereka bisa manfaatkan home tournament ini sebagai pengganti turnamen. Bisa dapat aura kompetisinya juga," ujar Eng.

Eng berharap setelah pertandingan sektor ganda putra, ganda campuran dan tunggal putra, tim ganda putri juga bisa memperlihatkan hasil dari latihan mereka.

"Untuk tim ganda putri, home tournament ini bisa dibilang tempat seleksi yang nantinya berpengaruh ke pengiriman ke turnamen resmi. Semoga ini bisa membuat mereka terpacu," ungkap Eng.

Eng juga berkomentar mengenai pasangan andalan Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang dipisah di home tournament ini. Kualitas permainan mereka yang dinilai masih di atas ganda putri lainnya membuat Eng harus memisahkan Greysia/Apriyani.

"Kalau dipasangkan juga untuk apa? Tidak ada poinnya. Jadi, lebih baik dipisah untuk memberikan pengalaman pada pasangannya. Kami mau beri kesempatan kepada pemain lain untuk mengalahkan Greysia dan Apriyani walau sudah terpisah. Kalau Greysia/Apriyani tetap dipasangkan, pertandingan jadi tidak menarik," jelas Eng.

Berikut hasil undian ganda putri Mola TV PBSI Home Tournament:

Grup I

- Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti

- Amallia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma

Grup J

- Greysia Polii/Febby Valencia Dwijayanti

- Melani Mamahit/Tryola Nadia

- Kelly Larisa/Savira Nurul Husnia

Grup K

- Apriyani Rahayu/Mychelle Chrystine Bandaso

- Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allesya Rose

- Agatha Imanuela/Yulfira Barkah

Grup L

- Nita Violina Marwah/Putri Syaikah

- Jesita Putri Miantoro/Lanny Tria Mayasari

- Febi Setianingrum/Nethania Irawan

Jadwal pertandingan ganda putri Mola TV PBSI Home Tournament:

Rabu, 15 Juli 2020 pukul 08.30 WIB

- Greysia Polii/Febby Valencia Dwijayanti vs Kelly Larisa/Savira Nurul Husnia

- Apriyani Rahayu/Mychelle Chrystine Bandaso vs Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allesya Rose

- Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Febi Setianingrum/Nethania Irawan

Rabu, 15 Juli pukul 15.00 WIB

- Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Kelly Larissa/Savira Nurul Husnia

- Agatha Imanuela/Yulfira Barkah vs Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allesya Rose

- Jesita Putri Miantoro/Lanny Tria Mayasari vs Febi Setianingrum/Nethania Irawan

Kamis, 16 Juli 2020 pukul 08.30 WIB

- Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Amallia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma

- Greysia Polii/Febby Valencia Dwijayanti vs Melani Mamahit/Tryola Nadia

- Apriyani Rahayu/Mychelle Chrystine Bandaso vs Agatha Imanuela/Yulfira Barkah

- Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Jesita Putri Miantoro/Lanny Tria Mayasari

Kamis, 16 Juli pukul 15.00 WIB

Perempat Final

Jumat, 17 Juli 2020 pukul 08.30 WIB

Semifinal pukul 15.00 WIB

Perebutan Peringkat Ketiga

Final (OL-14)