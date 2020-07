Penjualan Obligasi ORI017 BCA Via Welma Berhasil Mencetak Rekor

SALAH satu upaya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam mendukung pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional adalah dengan menjadi mitra distribusi Obligasi Negara Ritel Seri ORI017.

Pembelian ORI017 secara online, baik melalui KlikBCA maupun aplikasi wealth management (Welma) dari BCA mencetak hasil yang sangat baik yakni sebesar Rp4,5 triliun.

Baca juga: Petani Klaten Lakukan Percepatan Tanam Kedelai di Musim Kemarau

Senior Executive Vice President Wealth Management BCA, Christine Setyabudhi, mengatakan penjualan ORI017 mengalami peningkatan lebih dari 100% secara keseluruhan di BCA dibanding obligasi sebelumnya baik ORI016 maupun SR012.

"Hingga 9 Juli 2020, perseroan mencatatkan pemesanan ORI017 di BCA sekitar 75% via KlikBCA Individu dan 25% via Welma, dimana pencapaian ORI017 via Welma menjadi rekor BCA akan aplikasi wealth management dengan transaksi diatas Rp1 triliun," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (14/7).

Christine menambahkan, bahwa pihaknya mencermati bahwa permintaan yang tinggi atas pembelian ORI017 ini didasarkan pada pola masyarakat yang cenderung beralih ke instrumen yang lebih konservatif di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kontribusi BCA dalam penjualan investasi ORI017 ini juga diharapkan dapat turut menggerakkan dan memulihkan kembali roda perekonomian nasional di tengah keberlangsungan proses menuju tahap new normal.

“Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi BCA, di mana banyak nasabah kami yang tertarik untuk mendukung Indonesia," pungkas Christine. (OL-6)