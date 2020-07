Beijing: Penelusuran Asal Virus Covid Harus Lampaui Banyak Negara

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa penularan asal virus yang menyebabkan pandemi global covid-19 saat ini harus melampaui banyak negara. Meski keberadaan virus pertama kali diindetifikasi di Tiongkok, namun asal virus covid-19 itu belum diketahui pasti.

Dikutip South China Morning Post, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian menyampaikan bahwa Tiongkok tengah bekerja sama dengan WHO untuk menelusuri asal-usul virus covid-19. Penelusuran itu adalah proses yang sedang berlangsung yang mungkin menyangkut banyak negara dan daerah.

Dia mengatakan Amerika Serikat (AS) juga harus mengundang WHO untuk menyelidiki sumber virus covid-19 di AS. Hal itu untuk menanggapi komentar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat AS lainnya yang sering menyudutkan Tiongkok.

Yanzhong Huang, seorang rekan senior untuk kesehatan global di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York mengungkapkan posisi Tiongkok mengizinkan penelusuran WHO harus melibatkan perjalanan ke negara-negara lain juga.

"Ada pemahaman yang tersirat bahwa sementara China mengizinkan WHO datang untuk menyelidiki asal hewan, itu tidak berarti bahwa China adalah asal mula wabah," kata Huang.

Menurutnya, asal-usul virus covid-19 telah dipolitisasi sejak Presiden AS Donald Trump berulang kali menyebut patogen itu sebagai virus China. Beberapa anggota parlemen AS dan Menteri Pompeo juga mengajukan teori tidak berdasar bahwa virus menyebar dari laboratorium di kota Wuhan di Tiongkok tengah.

Sementara, pejabat Tiongkok dan media pemerintah menyatakan bahwa virus itu mungkin berasal dari tempat lain. Hanya diidentifikasi pertama kali di Tiongkok. Mereka membandingkan studi di Eropa yang menunjukkan virus covid-19 itu ada di sana pada akhir tahun lalu atau lebih awal dari yang diperkirakan.

Ada pun, WHO telah mengirim 2 pakarnya untuk bekerja sama dengan ahli Tiongkok sejak Jumat lalu. Direktur eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO Mike Ryan mengatakan bahwa Wuhan akan menjadi titik awal terbaik untuk penyelidikan tim yang dipimpin WHO. Tim EHO akan tetap terbuka terkait penelusuran di negara lain lantara mereka akan mengikuti jejak dari wilayah awal yang diidentifikasi itu.

Virus covid-19 diduga berasal dari hewan. Kemungkinan besar adalah kelelawar sebelum menyebar ke manusia dan mungkin melalui hewan perantara. Para ilmuwan mengatakan bahwa memahami bagaimana patogen dalam membuat lompatan itu penting untuk memotong rute potensial penularan dan mencegah pandemi di masa depan. (SCMP/OL-14)