Lily Collins Akan Bintangi Komedi Romantis di Netflix

Netflix mengumumkan pada Senin (13/7) serial komedi romantis baru Emily In Paris akan dirilis secara eksklusif pada layanan streaming musim gugur ini, seperti dilansir dari People.com

Serial karya Darren Star yang memproduksi Sex and The City ini mengisahkan perjalanan seorang wanita muda Amerika yang ditugaskan di sebuah perusahaan pemasaran di Paris.

Sinopsis resmi menyebut, 'Emily, seorang marketing executive yang berambisi dari Chicago, tiba-tiba mendapatkan pekerjaan impiannya di Paris ketika perusahaannya mengakuisisi perusahaan pemasaran mewah Prancis - dan ia ditugasi untuk memperbaiki strategi media sosial mereka. Kehidupan baru Emily di Paris dipenuhi dengan petualangan memabukkan dan tantangan yang mengejutkan saat dia bersaing dengan rekan kerjanya, menjalin persahabatan serta menemukan romansa baru'.

Serial ini juga akan dibintangi Ashley Park (Mean Girls on Broadway), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15:17 to Paris), Bruno Gouery (Doc Martin), Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction) dan Arnaud Viard (Clara et Moi).

Lokasi syuting berada di Paris dan sejumlah kota di Prancis. Diketahui Colling menjalin dengan sutradara serial ini Charlie McDowell selam proses syuting tahun lalu. (People/H-3)