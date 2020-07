PBB: 132 juta Orang Kelaparan Akibat Covid-19

Sebanyak 132 juta orang di seluruh dunia akan mengalami kelaparan tahun ini karena dampak pandemi covid-19, demikian laporan PBB yang dirilis pada Senin (13/7).

"Pandemi covid-19 mempengaruhi sistem pangan global-semua kegiatan dan proses produki, distribusi serta konsumi pangan," tulis laporan State of Food Security and Nutrition in the World seperti dilansir dari ansa.it

"Meskipun masih terlalu dini untuk menilai dampak lockdown dan pembatasan lain, diperkirakan bahwa setidaknya, 83 juta orang, dan mungkin sebanyak 132 juta, mungkin kelaparan pada tahun 2020 sebagai akibat dari resesi ekonomi dipicu oleh covid-19. Kemunduran ini memperberat pencapaian Sustainable Development 2 (Zero Hunger)."

Laporan tersebut dirilis oleh tiga badan pangan PBB yang berbasis di Roma, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD dan Program Pangan Dunia PBB (WFP), ditambah Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).



Dikatakan bahwa hampir 690 juta orang kelaparan di seluruh dunia pada 2019.

Meskipun angka ini lebih rendah dari angka yang diberikan dalam laporan sebelumnya, PBB mengatakan penurunan itu karena belum adanya pembaruan data untuk Tiongkok dan negara-negara berpenduduk padat lainnya.

Ditekankan bahwa 'tidak ada perubahan dalam tren'.



'Merevisi seluruh laporan tentang kelaparan sejak tahun 2000 menghasilkan kesimpulan yang sama: setelah terus berkurang selama beberapa dekade, kelaparan kronis perlahan-lahan mulai meningkat pada tahun 2014 dan semakin bertambah tiap tahunnya'.

Diperkirakan bahwa tingkat kelaparan meningkat hingga 10 juta pada 2019 dari 2018, dan hampir 60 juta dalam lima tahun. (ANSA/H-3).