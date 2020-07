Weird Genius Mejeng di Billboard Times Square Amerika

NAMA band asal Indonesia, Weird Genius yang memopulerkan lagu Lathi ke seantero dunia, terpampang di gedung Billboard Times Square, New York, Amerika Serikat. Kabar itu dibagikan pentolan Weird Genius, Reza Oktovian, 32, melalui akun Instagramnya, @ybrap.

Reza turut mengunggah video singkat yang menggambarkan suasana jalanan di Times Square, New York. Di sana terlihat jelas sosok tiga personel Weird Genius yakni, Reza, Eka Gustiwana, 30, dan Gerald Liu. Di bawah baliho besar itu tertulis, “Top 100 millions streams with latest release Lathi.”

“Aku tak tahu apa keterangan yang tepat untuk ini,” kata Reza saking takjubnya, Minggu (12/7).

Ia bahkan sampai tak bisa berkata-kata selain bersyukur atas pencapaian mereka. “Saya tidak tahu kalimat yang tepat untuk ini. Kami berhasil. Saya berhasil,” cuit kelahiran Jakarta itu yang juga dikenal sebagai Youtuber.

Unggahan tersebut sontak mendapat pujian dari para warganet, termasuk juga dari sederet pesohor di Tanah Air. Mulai dari penyanyi Rizky Febian, sutradara Ernest Prakasa hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. “Keren sekali!! Go conquer the world,” tulis Kang Emil di akun Instagram @weird.genius.

Rasa takjub juga menyeruak di benak Eka Gustiwana yang lebih dulu dikenal sebagai creator content Youtuber itu. “We’ve never been there, but at least our photo arrived first,” cuit Eka di akun Instagram-nya yanng langsung dibanjiri ucapan selamat termasuk dari DJ Winky Wiryawan.

Weird Genius adalah grup musik EDM dan synthpop yang terbentuk sejak 2016 dan merilis lagu pertama mereka di 2017 dengan judul DPS. Lagu Lathi yang dirilis pada Februari 2020 itu sukses memecahkan rekor di Spotify dan menyabet predikat sebagai lagu lokal dalam tangga lagu Indonesia Top 50 terlama dalam durasi enam minggu sejak 10 Mei 2020.

Sukses di dalam negeri, lagu hits ini berhasil memasuki sejumlah tangga lagu di negara lain, mulai dari Singapura (nomor 1 di Singapore Viral 50 pada Juni 2020), Malaysia (nomor 1 di Malaysia Viral 50 pada Mei 2020), Hong Kong, hingga Taiwan.

Seketika lagu ini pun mencuri perhatian penikmat musik dan menjadi viral di dunia maya dengan ramainya tagar #LathiChallange.



Kolaborasi teranyar

Dengan perpaduan eklektik dari genre musik elektronik dan pop, yang ditemani sentuhan musik gamelan khas Jawa, Lathi terus memukau dan mengejutkan para pendengar di seluruh Asia. Salah satu personel Weird Genius, Eka Gustiwana, mengatakan mereka akan terus melangkah dan berkreasi dengan ide-ide baru.

Setelah meraih pencapaian positif melalui lagu Lathi, grup musik Weird Genius kini berencana merilis karya terbaru hasil kolaborasi dengan salah satu DJ ternama internasional.

Bahkan, ujar Eka, Weird Genius telah merampungkan proses rekaman lagu dan video musik kolaborasinya dengan DJ ternama tersebut. “Kita juga ada kolaborasi dengan salah satu artis DJ luar yang akan segera rilis juga. Banyak banget yang lagi mau kita kerjakan,” sebut Eka. (Medcom.id/H-2)