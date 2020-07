3 Tahun, Wuling Hadir Dengan Lini Produk Andalan

TIGA tahun di Indonesia, Wuling Motor telah menghadirkan lini produk unggulan otomotif dengan beragam teknologi. Saat ini, dengan misi mendekatkan diri kepada konsumen, Wuling telah membuka 116 outlet diler di berbagai daerah di Tanah Air.

Wuling telah mewarnai pasar otomotif Tanah Air dengan menghadirkan berbagai seri mobil. Mulai dari seri Confero, seri Cortez, Formo, serta Almaz dengan teknologi Wuling Indonesian Command (WIND), yang merupakan teknologi perintah suara Bahasa Indonesia pertama.

"Indonesia merupakan pasar yang penting bagi perkembangan bisnis Wuling. Maka dari itu, kami sangat mengapresiasi semua dukungan yang telah diberikan oleh para konsumen serta mitra Wuling selama kurun waktu tiga tahun. Kami akan terus mewujudkan komitmen kami bagi negeri melalui ragam produk andalan serta layanan terbaik sesuai dengan tema ‘Bring the Best for Indonesia’ yang kami bawa dalam perayaan tahun ini," ujar Vice President Wuling Motot Nathan Sun, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (13/7).

Ia mengatakan, Seri Confero merupakan produk pertama Wuling yang berada di segmen MPV yang diperkenalkan pada Agustus 2017 dan telah mendapatkan tiga penghargaan. Kemudian, Wuling Seri Cortez diluncurkan pada Februari 2018 yang kini telah dianugerahi lima penghargaan.

Pada November 2018, Wuling menghadirkan Formo yang masuk di segmen light commercial vehicle.

Tak hanya sampai di situ, Wuling memutuskan untuk melangkah ke segmen SUV dengan menghadirkan Almaz. Platform SUV ini sudah populer di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, India, hingga Amerika Selatan. Di Indonesia, Almaz diluncurkan pada Februari 2019.

Terakhir, Wuling menghadirkan sebuah inovasi istimewa pada Almaz melalui teknologi WIND yang mulai diniagakan pada ajang GIIAS 2019 lalu. Melalui Almaz, Wuling berhasil mendapatkan enam penghargaan, termasuk dua predikat Car of The Year yang diberikan oleh FORWOT dan Gridoto pada tahun lalu.

Kemudian, Wuling pun semakin memperluas pasarnya di mancanegara dengan melakukan kegiatan ekspor produk berbasis SUV pada September 2019. "Kehadiran Wuling di pasar otomotif Indonesia telah mendapatkan respons positif dari masyarakat dan kini jumlah konsumen Wuling berjalan ke angka 50.000 di seluruh Nusantara serta terdapat ribuan loyalis yang tergabung dalam tiga komunitas," jelas dia.

Untuk memberikan kemudahan dalam memiliki kendaraan, lanjut dia, Wuling juga memiliki captive finance company, yakni Wuling Finance yang mulai beroperasi sejak 9 Mei 2019.

Selain itu, Wuling juga memiliki MyWuling+ yang memudahkan para penggunanya dalam mengakses berbagai layanan, menghubungkan antara satu pelanggan dengan yang lainnya, serta menyajikan informasi terbaru dari Wuling via aplikasi di smartphone, sehingga Wuling dapat senantiasa mendekatkan diri dengan para konsumennya.

Dalam kiprahnya di Indonesia, Wuling turut menggandeng Rumah Zakat untuk kegiatan CSR dan menjadi official partner Bali United sebagai wujud kontribusinya bagi Tanah Air. Belum lama ini, Wuling juga memberikan bantuan ke berbagai pihak untuk memerangi covud-19 di Indonesia melalui program kepedulian sosial perusahaan bertajuk #BersamaWulingLawanCorona.

"Kami akan terus berusaha memberikan kontribusi positif melalui produk dan layanan bagi para konsumen serta senantiasa menyajikan pengalaman ‘Drive For A Better Life’ dalam berkendara bersama Wuling. Oleh karena itu, dalam rangka perayaan hari jadi Wuling, kami menghadirkan beragam promo menarik yang dapat memudahkan para pelanggan untuk memiliki produk Wuling," imbuh Nathan.

Di tahun ketiganya ini, Wuling memberikan berbagai program menarik untuk memanjakan para pelanggan setia Wuling. Mulai dari gratis biaya servis selama 4 tahun/50.000km. Serta pembayaran Rp100.000 mendapatkan cashback Rp5.000.000. "Promo ini berlaku untuk semua lini produk Wuling dengan syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi diler Wuling terdekat atau kunjungi laman website wuling.id," tandas dia. (S-1)