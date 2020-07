Johnny Depp Bakal Dibela Sang Mantan, Winona Ryder

Winona Ryder diagendakan akan memberikan kesaksian di pengadilan Inggris pada minggu ini, dan akan menyatakan bahwa Johnny Depp "tidak pernah kasar" selama mereka berhubungan.

Pagesix pada Minggu (12/7) waktu setempat melaporkan Ryder akan muncul melalui tautan video di Pengadilan Tinggi London terkait dengan gugatan Deep terhadap surat kabar The Sun.

Deep menggugat sebuah artikel tahun 2018 yang menyebutnya sebagai "pemukul istri", yang kemudian dibantahnya dengan keras.

Ryder, 48, diperkirakan akan mengatakan bahwa bintang "Pirates of the Caribbean" yang berusia 57 tahun itu adalah "pria yang sangat perhatian," lapor The Times UK.

Mantan istri Deep, Amber Heard, menuduh Depp berulang kali menyerangnya selama mereka masih sah sebagai suami istri. Heard, 34, juga diperkirakan akan memberikan kesaksian pada minggu depan sebagai saksi kunci untuk mempertahankan tuduhannya.

Pengacara untuk The Sun telah mencoba memblokir Ryder dan penyanyi Prancis Vanessa Paradis untuk memberikan bukti yang akan mendukung Deep, menurut The Times.

Selama empat hari pertama persidangan pada minggu lalu, Depp membantah klaim Heard bahwa ia telah berubah menjadi "Dr. Monster Jekyll dan Mr. Hyde" yang melecehkan Heard ketika Deep mabuk dan menggunakan narkoba.

Salah satu tuduhan yang dibantah Deep adalah bahwa pemukulan atas Heard dilakukan pada tahun 2013, karena Heard menertawakan tato Deep yang sebelumnya dibuat untuk Ryder. "Saya tidak ingat argumen apa pun tentang tato saya," tegas Deep.

Persidangan ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga minggu, demikian Pagesix (OL-12)