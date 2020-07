Film Box Office No 1 Korea Selatan Hadir di Indonesia

Perlahan tapi pasti, film The Man Standing Next menduduki posisi puncak box office film Korea. Film yang dibintangi oleh Lee Byung-Hun, Kim So-Jin dan Lee Hee-Joon ini, telah mengantongi pendapatan lebih dari US$34 juta.

Film politik thriller ini mengisahkan ketika Korea sepenuhnya dikuasai oleh Presiden Park (Lee Sung-min) pada tahun 1970-an. Presiden Park adalah otak sekaligus pemegang kendali penuh atas Badan Intelijen Korea (KCIA). Hal itu membuat Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA) Kim Gyu-pyeong (Lee Byung-hun) berada di posisi kedua tertinggi kepemimpinan Korea.

Ketegangan politik yang meningkat menyebabkan Kim Gyu-pyeong membunuh Presiden Park. Namun, 40 hari sebelum pembunuhan itu terjadi, tepatnya di tengah situasi kritis yang terjadi di tingkat pemimpin, Park Yong-gak (Kwak Do-won) memberikan kesaksian penting dalam persidangan di Amerika Serikat.

Dalam persidangan, Park Yong-gak bersaksi mengenai hal-hal melawan Korea Selatan. Kesaksian tersebut membuat Kim Gyu-pyeong dan Kwang Sang-cheon (Lee Hee-joon) menyusun rencana untuk mencegah hal itu terjadi.

Film The Man Standing Next merupakan film diadaptasi dari novel non-fiksi bertajuk Chief of Namsan karya Kim Choong-sik. Tulisan itu tayang di koran Dong-A Ilbo Korea pada 1990-1992, menceritakan kisah nyata dari Kepala KCIA Kim Hyong-uk dan kepergiannya.

Para penggemar film Korea di Indonesia bersyukur sudah dapat menyaksikan film The Man Standing Next secara streaming melalui aplikasi dan web site Klik Film. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Klik Film, Frederica.

“Kami selalu berusaha untuk terus menghadirkan film-film bagus di Klik Film. Meski sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19, para penggemar film tetap dapat menyaksikan film-film bagus melalui Klik Film yang bisa dinikmati secara streaming. Dengan hadirnya film Box office Korea The Man Standing Next, para penggemar film Korea bisa tetap menyaksikan film ini melalui streaming hanya dengan Rp7 ribu,” tutupnya. (OL-12)