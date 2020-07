Buku Puisi Lana Del Rey Rilis 28 Juli

BUKU puisi milik Lana Del Rey yang berjudul Violet Bent Backwards Over the Grass dijadwalkan rilis pada 28 Juli. Edisi hardcover dan audiobook dari buku puisinya akan dirilis pada 29 September, dengan pengiriman CD dan vinyl pada 2 Oktober. Sebagian hasil dari penjualan buku ini akan disumbangkan untuk organisasi penduduk asli Amerika yang ada di seluruh AS.

Awal pekan ini, pemilik album Norman F***ing Rockwell yang masuk nominasi album terbaik Grammy Awards tahun lalu itu menyatakan dukungannya pada The Navajo Water Project, proyek hak atas air yang ditujukan untuk pendistribusian air bersih ke masyarakat Amerika yang membutuhkan.

“Kami berencana untuk memenuhi target dalam empat minggu ke depan untuk mencapai target jutaan dolar The Navajo Project Water, dan kami akan bepergian ke New Mexico, Arizona, dan Utah untuk menyapa dan memastikan (proyek dan sumbangan) itu dilakukan,” kata Del Rey melalui unggahan di akun instagramnya. Del Rey mengungkapkan jika the Navajo Project Water menargetkan meraihRp14 triliun lebih tahun ini. (M-1)