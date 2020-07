IHSG Awali Perdagangan Pekan Ini dengan Aman di Zona Hijau

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan pekan ini dengan cukup baik. Berdasarkan pantauan pada pukul 09.00 WIB, IHSG naik 0,59% atau 29,51 poin ke level 5.060,77.

Hasil ini cukup positif jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan pekan lalu, Jumat (10/7) di mana IHSG terkoreksi 0,43% atau 21,54 poin ke level 5.031,26.

Riset Valbury Sekuritas mengungkapkan bahwa penguatan IHSG pada perdagangan hari ini disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun luar negeri.

"Pertama saham AS pada perdagangan Jumat (10/07) menguat, dan ini menjadi sinyalemen positif bagi saham regional AS. Selain itu, sentimen positif pasar dari obat antivirus Gilead Sciences Inc, yang dipercaya dapat mengobati covid-19 juga menjadi salah satu faktor. Didukung pula dengan Indeks berjangka Wall Street yang menunjukan penguatan," tulis Valbury Sekuritas dilansir dari laman resmi, Senin (13/7).

Baca juga: LPS Harus Berkoordinasi dengan BI dan OJK

Meskipun demikian, Valbury Sekuritas menilai pergerakan IHSG pada hari ini juga akan diikuti oleh sentimen negatif, diantanranya ialah nilai tukar rupiah yang rawan melemah terhadap dolar AS dan meningkatnya jumlah kasus virus korona di dalam negeri dan di negara-negara lainnya di dunia.

Di lain pihak, Analis Binaartha Sekuritas M. Nafan Aji Gusta Utama menilai, pergerakan indeks secara teknikal mengindikasikan adanya koreksi lanjutan, dan berpeluang menuju support terdekat.

Berdasarkan analisisnya, secara teknikal area support IHSG berada di rentang antara 4.975,54 hingga 4.865,27. Sementara, area resistance ada di rentang level antara 5.097,14 hingga 5.172,37. (A-2)