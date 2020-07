Dorong Literasi Keuangan saat Pandemi

PANDEMI covid-19 telah membuat perekonomian di berbagai negara kacau balau dan kegiatan bisnis di berbagai industri menurun drastis serta terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Berangkat dari kondisi tersebut,

Tokio Marine Life Insurance Indonesia sebagai salah satu partner solusi fi nansial mengadakan webinar bertema My turning point, my new normal. Acara tersebut digelar agar peserta dapat lebih siap dan lebih positif menerima serta beradaptasi dengan perubahan di era kenormalan baru (new normal) untuk kehidupan lebih baik ke depannya. "Kami siap menjadi partner solusi fi nansial untuk berbagai kebutuhan pada setiap fase kehidupan manusia kembali memenuhi komitmennya untuk terus bertumbuh dan mendampingi masyarakat di masa-masa penuh tantangan saat ini," ungkap Head of Product Development and Marketing PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Alexander Mahendrawan melalui siaran persnya, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, untuk mendorong literasi keuangan, pihaknya pun menggelar webinar bagi para nasabah untuk memberikan informasi tentang perkembangan pasar investasi, penjualan produk asuransi dengan media komunikasi jarak jauh atau secara digital, serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pemasar melalui media daring. (Dik/S-1)