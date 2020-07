Ellie Goulding Suarakan Perubahan Iklim

PENYANYI Ellie Goulding, 33, menyatakan bakal menggunakan platform yang dia miliki untuk menggugah kesadaran mengenai perubahan iklim.

Global Goodwill Ambassador untuk UN tersebut mendorong pengembangan ide tentang ekonomi hijau dan mengajak penggemarnya untuk angkat suara tentang isu lingkungan. Namun, pelantun Love Me Like You Do tersebut mengungkapkan dia kehilangan ribuan pengikut di media sosial tiap kali dia berbicara tentang masalah perubahan iklim. Akibatnya, ia menahan diri meski memutuskan akan tetap angkat suara mengenai masalah iklim.

“Saya sangat protektif terhadap pekerjaanku. Ini mata pencaharian saya, bagaimana saya menghasilkan uang,” jelas Elle seperti dilansir dari The Guardian.

Dia menambahkan, dia sadar akan dampaknya pada mereka yang bekerja dengannya jika dia salah langkah dalam karier. “Saya mempekerjakan banyak orang dan apa yang saya lakukan tidak hanya memengaruhi saya, tetapi juga banyak orang.”

Goulding kemudian menjelaskan aktivitasnya bergelut dengan masalah lingkungan membahayakan popularitasnya. “Saya kehilangan pengikut. Setiap kali saya mem-posting sesuatu tentang perubahan iklim, saya kehilangan setidaknya seribu pengikut.”

Sebelumnya, Goulding mengunggah pendapatnya tentang Hari Bumi dalam akun Instagram-nya. ‘Hari Bumi 2020 dalam masa lockdown memberi saya kesempatan untuk rehat’, tulis perempuan kelahiran Hereford, Inggris, tersebut.

“Tahun ini bumi telah menampung 8 miliar penduduk. Bumi telah meregenerasi dan menyediakan tanah yang subur, udara, dan air bersih, tetapi manusia menyalahgunakannya,” tegas Goulding.

Ia mendesak penggemarnya untuk tampil dan bertindak. “Ketika kita terbebas dari pandemi dan krisis ini, kita harus menangani krisis alam dan iklim. Setiap hari harusnya menjadi Hari Bumi,” tegasnya.



Album baru

Goulding berencana merilis album keempatnya, Brightest Blue, pada pekan depan. Bersamaan dengan itu, ia telah merencanakan tur promosi Brightest Blue Tour, yang akan diselenggarakan di Inggris dan Irlandia pada April dan Mei 2021.

Ia mengungkapkan kegembiraannya atas rencana tur tersebut dalam akun Instagram-nya. “Tiket untuk tur #BrightestBlue UK saya untuk 2021 tersedia sekarang,” jelas Goulding.

“Saya sangat bersemangat dan beruntung dapat melakukan tur tahun depan. Kita harus memberikan segala dukungan bagi industri musik yang tengah terpuruk akibat pandemi ini. Tanpa tempat manggung yang kecil, saya tidak akan ada di sini. Tanpa arena dan stadion ini, saya tidak akan punya kenangan seperti ini,” jelas istri Caspar Jopling tersebut.

Meskipun telah merilis album Lights sejak 2010, nama Elle Goulding mendunia ketika lagunya Love Me Like You Do menjadi lagu tema film Fifty Shades of Grey yang meledak. Lagu tersebut masuk album Delirium yang dirilis pada 2015. (H-3)