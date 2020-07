Rich Brian Ajak Penggemar Mengedit Video Single Terbarunya

Brian Imanuel Soewarno atau yang lebih dikenal sebagai Rich Brian baru saja merilis single terbarunya Love in My Pocket. Lagu itu dirilis melalui 88rising, didistribusikan oleh 12Tone Music. Ditulis dan diproduksi dengan kolaborator lama Bekon dan The Donuts (Kendrick Lamar, SZA, Rich Brian - The Sailor).

Love In My Pocket adalah racikan musim panas bergelora yang menandai babak baru untuk Rich Brian. Selama karantina, Rich Brian menjadi terinspirasi oleh social distancing dalam suasana musim panas, mengelilingi dirinya dengan komunitas seniman dan luar biasa kreatif seperti Thundercat dan Trippie Redd.

Melalui Love In My Pocket, penggemar dan pendengar akan mengalami dan menikmati lirik yang setara dengan euforia sonik dan berjemur di bawah sinar matahari serta sound musik segar dari Rich Brian yang ada di lagu ini.

Berbicara tentang Love In My Pocket, Brian menjelaskan, “Lagu ini adalah tentang hidup di lingkungan yang penuh perhatian dan sedang dicari dengan cinta yang terjadi di sekitar Anda yang Anda rasa layak Anda alami tetapi tidak tahu bagaimana mendapatkannya, dan takut ditaklukkan."

Dia membuat video terbarunya dalam format green screen dan apa adanya, ini merupakan konsep yang begitu unik dan kreatif. Brian kemudian membebaskan fans-nya untuk mengedit sendiri video Love In My Pocket dalam visualisasi yang dibuat sendiri oleh fans. Ini merupakan ide gila dari Rich Brian. (OL-12)