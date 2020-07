Victoria Beckham Rancang Gaun Tunangan Calon Mantu

GAUN panjang kuning dengan detail ruffle di bagian dada dan pinggang yang dikenakan Nicola Peltz rupanya merupakan hasil rancangan dari sang calon mertua, Victoria Beckham. Gaun minimalis dengan kerah halter dan bahan flowy mengundang perhatian warganet

"Warna-warna segar dengan siluet yang cair," tulis mantan anggota Spice Girls melalui akun Instagram-nya pada bulan April lalu tentang gaun tersebut.

Gaun kuning tersebut menjadi bagian dari koleksi musim semi dan musim panas 2020 dari Victoria. Sementara gaun pertunangan Nicola terlihat sedikit lebih panjang dari yang dikenakan model di runway. Victoria pun mengungkapkan kebahagiaan untuk putra pertamanya dan pasangannya tersebut.

"Kita tidak bisa lebih bahagia lagi karena @brooklynbeckham dan @nicolaannepeltz akan menikah! Semoga kalian berdua dapat saling mencintai dan bahagia seumur hidup. Kami semua sangat mencintaimu," ungkapnya.

"Aku sangat mencintaimu, Victoria. Aku gadis yang paling beruntung," balas Nicola.

Sementara itu, Brooklyn Beckham, putra dari bintang sepak bola David Beckham dan perancang busana Victoria Beckham, resmi terikat pertunangan dengan aktris Amerika Nicola Peltz.



Brooklyn Beckham adalah anak tertua dari empat bersaudara David dan Victoria Beckham. Sementara Peltz dikenal melalui film-film seperti The Last Airbender dan Transformers: Age of Extinction. Brooklyn dan Peltz telah berpacaran selama sekitar sepuluh bulan.(OL-5)