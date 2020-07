Brooklyn Beckham dan Aktris Nicola Peltz Bertunangan

PUTRA dari pasangan bintang sepak bola David Beckham dan perancang Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, resmi bertunangan aktris Amerika Nicola Peltz.

Brooklyn dan Peltz sama-sama mengunggah berita bahagia itu di akun Instagram mereka pada Sabtu (11/7) waktu setempat.

"Dua minggu lalu saya meminta belahan jiwa saya untuk menikahi dengan saya dan dia berkata iya," kata Brooklyn, 21, menulis di unggahan terbarunya.

"Saya adalah pria paling beruntung di dunia. Saya berjanji untuk menjadi suami dan ayah terbaik," imbuhnya.

Mereka mengunggah foto yang sama, keduanya berdiri di ladang dan berpelukan. Brooklyn mengenakan jas biru dan Peltz mengenakan gaun kuning.

"Kamu telah menjadikan saya gadis paling beruntung di dunia. Saya tidak sabar untuk menghabiskan sisa hidup saya di sisimu," tulis Peltz, 25.

Baca juga: Lirik Investasi E-Sport, Beckham Bakal Makin Tajir

Sementara itu, seorang sumber mengatakan, Brooklyn telah memberi tahu teman-temannya di LA bahwa dia dan Nicola bertunangan.

Pun sumber yang dekat dengan keluarga Beckham menyebut David dan Victoria Beckham telah merestui hubungan keduanya.

"Ini adalah waktu yang sangat menyenangkan bagi seluruh keluarga dan setelah beberapa hubungan berbatu sebelumnya, mereka berpikir Brooklyn telah menemukan seseorang yang tepat," ujar sumber tersebut.

Victoria Beckham, mantan anggota band pop Spice Girls, mengirim ucapan selamatnya melalui Instagram. Ia mengatakan sangat bahagia mengetahui pasangan muda itu akan menikah.

Brooklyn meruopakan anak tertua dari empat bersaudara pasangan David dan Victoria Beckham. Sementara Peltz dikenal melalui film-film seperti The Last Airbender dan Transformers: Age of Extinction.

Brooklyn dan Peltz telah berpacaran selama sekitar sepuluh bulan. Brooklyn sebelumnya pernah berkencan dengan aktris Chloe Moretz, bintang media sosial Lexy Panterra dan model Hana Cross. Sedangkan Peltz sebelumnya pernah berpacaran dengan model Anwar Hadid dan vokalis LANY Paul Klein.(OL-5)