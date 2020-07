AS Dukung WHO Cari Sumber Covid-19 di Tiongkok

AMERIKA Serikat (AS) mendukung upaya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyelidiki asal covid-19 di Tiongkok. Hal itu diungkapkan Duta Besar AS untuk PBB Andrew Bremberg, Jumat (10/7).

"Kami menyambut penyelidikan WHO. Kami memandang penelidikan ilmiah sebagai langkah penting untuk mendapatkan pengertian yang penting dan transparan mengenai bagaimana virus ini menyebar ke seluruh dunia," ujar Bremberg.

Dukungan itu tidadk diduga mengingat AS selama ini mengkritik WHO atas penanganan mereka terhadap krisis covid-19.

Baca juga: 40 RS di FLorida Kewalahan Tangani Pasien Korona

Pada Jumat (10/7) pagi, seorang pakar epidemiologi dan kedokteran hewan dari WHO bertolak ke Tiongkok untuk mencari dan mengidentifikasi sumber binatang dari pandemi covid-19.

WHO mengatakan keduanya akan berada di Beijing pada akhir pekan ini saat mereka mempersiapkan dasar bagi misi yang lebih luas untuk mengindentifikasi bagaimana virus itu bisa menular dari hewan ke manusia.

Bremberg mengatakan AS yakin otoritas Tiongkok akan memberikan akses seluas-luasnya bagi tim dari WHO untuk mengumpulkan data, sampel, serta akses ke berbagai lokasi.

Covid-19 telah menewaskan sedikitnya 556 ribu orang dan menginfeksi lebih dari 12,4 juta orang sejak muncul di Tiongkok, Desember lalu.

Ilmuwan menduga virus itu berasal dari sebuah pasar di Wuhan yang menjual hewan eksotik untuk dikonsumsi. (AFP/OL-1)