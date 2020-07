Proses Recovery CPP Gundih yang Terbakar April Lalu On Track

Proses recovery Central Processing Plant (CPP) Gundih yang sempat mengalami gangguan akibat peristiwa kebakaran pada April 2020 lalu berjalan sesuai dengan perencanaan.

Secara kumulatif, untuk proggres pengerjaan per awal Juli 2020 sudah mencapai sekitar 44% dengan target selesai bulan November 2020.

"Thermal Oil Heater ini bagian dari Acid Gas Removal Unit (AGRU) yang berfungsi untuk menghilangkan sulfur dan CO2, untuk memenuhi standard gas jual ke konsumen", ujar General Manajer PT Pertamina EP Agus Amperianto dalam keterangan resmi, Sabtu (11/7).

Secara garis besar, struktur proses utama dari CPP Gundih terdiri dari Proses Separasi, Proses AGRU, Dehidration Unit (DHU), dan terakhir Gas dialirkan ke konsumen.

"Untuk proses recovery CPP Gundih fokus pada area Thermal Oxidizer (TOX), Optimasi Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU) dan Maintenance and Preservasi CPP Gundih serta beberapa area lainnya. Secara kumulatif, untuk progress Recovery CPP Gundih per awal Juli 2020 sudah mencapai sekitar 44% dengan target selesai bulan November 2020," jelas Agus.

Adapun progress setiap bagian pekerjaan tetap sesuai dengan perencanaan pembangunan. Seperti misalnya area TOX yang mencapai progress perbaikan 59%, kemudian optimasi BSRU sudah mencapai progress 83%, dan pekerjaan Maintenance and Preservasi mencapai 65%. Kemudian per 23 Juni 2020 yang lalu tahapan pembongkaran dan penurunan WHRU telah selesai 100%.

"Secara overall pekerjaan recovery CPP Gundih masih on the track, insyaallah kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan", kata Agus.

Selain itu, Agus menambahkan bahwa sebanyak sekitar 125 orang yang bekerja di area CPP Gundih tetap menerapkan protokol pencegahan covid-19.

"Kami sangat memperhatikan aspek Safety dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga kesehatan seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan Recovery CPP Gundih. Protokol Pencegahan covid-19 menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh pihak di sana. Terapkan physical distancing, gunakan masker, dan untuk yang bekerja di ketinggian wajib menggunakan safety harness," pungkasnya. (E-1)