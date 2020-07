Netizen Bela Kualitas Bus Listrik Transjakarta dari Tiongkok

PEGIAT Transportasi dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) Adriansyah Yasin Sulaeman menyayangkan pihak yang mengkritik soal keberadaan bus listrik Transjakarta yang diproduksi dari Tiongkok. Ia yang mencoba langsung bus listrik itu merasa nyaman saat menaikinya.

Seperti diketahui, Transjakarta selama tiga bulan ke depan lakukan uji coba dua unit bus listrik dengan rute Blok-M Balai Kota.

"Sayang sekali ada yang menyudutkan TJ soal bus dari China. Bos, produksi bus listrik di dunia itu 99% saat ini memang datangnya dari sana," kata Adri dalam akun twitternya @adriansyahyasin, Jakarta, Jumat (10/7).

Mengutip dari berita Bloomberg, Adriansyah mengatakan bahwa tahun lalu 425 ribu bus listrik diproduksi Tiongkok. "Kota London, New York saja pakai BYD juga kok," kata Adriansyah.

Dalam artikel Blommberg yang dibagikan Adriansyah, berjudul ',Why U.S Cities Aren't Using More Electric Buses' memang disebutkan 425 ribu bus listrik yang beroperasi di kota-kota dunia 99% dari Tiongkok.

Kota Shenzhen, Tiongkok, adalah salah satu dari beberapa kota yang memiliki armada bus listrik sepenuhnya. Sejumlah kota, dari kota besar seperti Mexico City hingga kota yang lebih sederhana seperti Philadelphia, telah memulai uji coba bus listrik.

Sebelumnya, Kepala Divisi Teknik dan Pengembangan Bus Listrik PT Transjakarta Ery Priwan mengatakan, dalam uji coba operasional bus listrik selama 10 jam.

"Ini bertahap akan ditambah menjadi 17 jam sesuai dengan jam operasional bus non-BRT TransJakarta dari pukul 05.00-22.00 ditambah nanti perjalanan dari pool ke rutenya kurang lebih total 19 jam," kata Ery dalam konferensi pers di kantor pusat PT TransJakarta, Cawang, Jakarta Selatan, Senin (6/7). (OL-8)