Klub Turki Janjikan Kejutan bagi MU di Perempat Final Liga Europa

UEFA merilis hasil undian babak perempat-final Liga Europa, Jumat (10/7). Manchester United yang menang 5-0 atas LASK pada leg pertama babak 16 besar akan berhadapan antara pemenang Istanbul Basaksehir kontra FC Copenhagen.

Pelatih Istanbul Basaksehir Okan Buruk telah menebar perang psikologis dengan mengatakan akan memberi kejutan kepada Manchester United.

"Manchester United adalah salah satu tim terbaik yang tersisa, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Ketika saya menjadi pemain Galatasaray dan menyisihkan Manchester United pada Liga Champions 1993. Itu adalah kenangan terbaik yang saya miliki," kata Buruk yang tidak tampil saat laga itu.

Manchester United menjadi unggulan, selain Inter Milan, Leverkusen, Sevilla, dan Roma. MU tidak terkalahkan dalam 13 laga fase gugur Liga Europa.

Adapun hasil undian lain, yakni pemenang antara Wolfsburg vs Shakhtar Donetsk akan bertemu pemenang Eintracht Frankfurt vs Basel.

Lalu, pemenang Inter Milan vs Getafe akan melawan pemenang Rangers vs Leverkusen. Terakhir, pemenang Olympiacos vs Wolves akan melawan pemenang Sevilla vs Roma.

Laga perempat-final akan berlangsung 10 hingga 11 Agustus dan semifinal digelar pada 16 hingga 17 Agustus di empat kota di Jerman, yakni Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen. Semua laga hanya hanya berlangsung satu leg. Sedangkan, partai final digelar di Cologne, 21 Agustus.

Lalu, laga 16 besar yang masih menyisakan leg kedua akan digelar pada 5-6 Agustus di kandang masing-masing. Sedangkan, laga Getafe vs Inter dan Roma vs Sevilla yang belum bertanding hanya akan melangsungkan satu pertandingan di Jerman.(OL-7)