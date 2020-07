Festival Daring Terbesar di Indonesia Edisi ke-2 Digelar 31 Juli

Memasuki era transisi new normal atau kenormalan baru di masa global pandemi saat ini kebutuhan akan hiburan dan sumber informasi telah banyak bermigrasi ke dunia virtual. Hiburan atau showbiz dalam bentuk virtual atau daring ini semakin banyak diminati sehingga para pelaku bisnis atau penyelenggara acara berlomba-lomba ikut meramaikan dunia maya dengan berbagai acara kreatif dengan konten acara hiburan yang beraneka ragam.

PK Entertainment sebagai salah satu event promoter/penyelenggara acara ternama di Indonesia sebelumnya telah sukses menyelenggarakan 'Indonesia Online Fest Vol. 01' pada 15-17 Mei yang lalu. Dan dalam waktu dekat ini akan kembali mempersembahkan festival daring terbesar di Indonesia 'Indonesia Online Fest Vol. 02'.

Festival daring terbesar di Indonesia edisi ke-2 ini akan diadakan selama tiga hari, Jumat sampai Minggu pada 31 Juli-2 Agustus 2020 di berbagai platform digital. Festival ini akan menghadirkan beragam konsep acara seperti sebelumnya, mulai dari bazaar virtual, nonton bareng, jumpa fans daring, kompetisi cosplay, workshop daring, webinar, kelas-kelas daring yang bersifat edukatif maupun pengembangan diri, talkshow dengan narasumber ternama dari pelaku industri, kompetisi esports, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Baca Juga: Indonesia Online Fest 2020, Festival Daring Terbesar di Indonesia

Indonesia Online Fest Vol. 02 akan menghadirkan lebih dari 100 narasumber dan pengisi acara yang merupakan pemimpin terdepan di berbagai sektor industri, lebih dari 60 UKM lokal, serta melibatkan lebih dari 50 pelaku event dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Acara yang akan diselenggarakan terdiri dari acara berbayar (paid features) dan tak berbayar (free features) yang dapat disaksikan secara gratis.

Informasi mengenai registrasi ataupun pembelian tiket dapat diakses melalui www.indonesiaonlinefest.com.

Sama halnya seperti di edisi pertama sebelumnya Indonesia Online Fest Vol. 02 bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem saling dukung oleh dan untuk semua orang yang terlibat dengan menghadirkan berbagai konten yang informatif, kreatif, dan menghibur. Tidak hanya itu saja, selama tiga hari di Indonesia Online Fest Vol. 02 para narasumber yang terlibat akan memberikan paparan pengetahuan dan pengalaman yang menarik bagi seluruh peserta terhadap topik yang relevan dengan situasi saat ini-seperti Telemedicine/Telehealth, Women Empowerment, Education & Digital Literacy, Entrepreneurship, Entertainment, Digital Marketing, Gaming, dan masih banyak yang lainnya - dan tentunya bermanfaat, memberikan kesempatan dan lapangan baru kepada para pelaku event, industri kreatif dengan jangkauan target penonton dan target market yang luas, tentunya Indonesia Online Fest ini hadir secara online/virtual pada platform digital dan dipersembahkan untuk seluruh audience yang ada di Indonesia selama ada jangkauan koneksi internet dan dapat disaksikan melalui komputer maupun ponsel.



Indonesia Online Fest Vol. 02 akan dimeriahkan oleh DiphaBarus, Dimas Beck, Nussa Official, Miracle in Cell No 7, Jovial da Lopez, Didet Maulana, Kezia Aletheia, Monica Ivena, Miceraa, Rinaldy Yunardi, Diva The Series, Nussa Official, Hanung Bramantyo, Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Rigen, Indra Jegel, Bryan Domani & Mawar de Jongh dan masih banyak lagi yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Selain itu akan ada juga acara talkshow dengan pelaku industri dari berbagai narasumber seperti Direktur Siloam Hospitals Group dr. Grace F. Indradjaja, Managing Director of SMESCO Leonard Theosabrata, Head of Marketing Indonesia, Philippines & SEA Next Billion Users of Google Veronica Utami, Managing Director of Grab Indonesia Neneng Goenadi, Chief Digital Transformation of Unilever Indonesia Sri Widowati, Head of Marketing Indonesia & Malaysia at Facebook Hilda Kitti, CEO of Sunlife Financial Indonesia Elin Waty, Founder of Union Group Jennifer Karjadi, Founder of Mau Belajar Apa Jourdan Kamal, dan masih banyak lagi yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Indonesia Online Fest 2020 Vol. 02 didukung oleh Loket.com dan Terima Beres sebagai strategic partners. Informasi lengkap tentang festival bisa dilihat di laman Instagram @indonesiaonlinefest dan www.indonesiaonlinefest.com. (RO/OL-10)