AS Kembali Catatkan Rekor, 60 Ribu Kasus Covid-19 dalam Sehari

AMERIKA Serikat (AS) kembali mencatatkan rekor kasus harian covid-19. Pada Kamis (9/7) waktu setempat, ada lonjakan 60.500 kasus covid-19 dalam sehari.

Warga AS pun diminta mengambil tindakan pencegahan baru, ketika pandemi covid-19 semakin dipolitisasi. Penambahan kasus harian itu menandai rekor terbesar sejak Negeri Paman Sam dilanda virus yang berasal dari Tiongkok.

Sejauh ini, kasus positif covid-19 di AS lebih dari 3,1 juta orang. Adapun kasus kematian akibat covid-19 mencapai 133.195.

Universitas Johns Hopkins melaporkan penambahan kasus harian yang lebih tinggi per Kamis, yakni 65.551 orang. Dalam dua pekan terakhir, penyebaran covid-19 sudah meluas dari 41 menjadi 50 negara bagian.

Sementara itu, warga AS semakin terpecah akan sejumlah isu. Misalnya, pembukan sekolah dan pusat bisnis. Berikut, aturan terkait penggunaan masker.

"Sungguh mengecewakan karena keegoisan orang-orang (tidak mengenakan masker), saya terjangkit covid-19," ujar Andrew Pastewski, seorang dokter di Jackson South Medical Center, Miami.

"Padahal, kami menempatkan diri dalam risiko. Orang lain tidak mau melakukan apa pun. Bahkan sebaliknya, menjadi agresif dalam mempromosikan penyakit ini," pungkasnya.

Stephanie Porta, seorang warga Florida, mengatakan hanya sekitar setengah pembeli di toko kelontongnya yang menggunakan masker. "Mereka berusaha membuat semuanya tampak normal, padahal tidak. Orang-orang sekarat, orang-orang sakit. Ini gila," seru Porta.

Adapun wilayah Florida melaporkan 9.000 kasus baru covid-19 pada Kamis waktu setempat. Berikut, penambahan 120 kasus kematian akibat virus ganas tersebut.

Florida menjadi salah satu negara bagian yang enggan mengungkapkan jumlah pasien covid-19 di rumah sakit. Akan tetapi, puluhan rumah sakit Florida melaporkan unit perawatan intensif sudah mencapai kapasitas awal pekan ini.(France 24/OL-11)