NasDem Ajak Parlemen Asia Kolektif Perangi Covid-19

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan meminta parlemen Asia bahu membahu memerangi virus covid-19.

Hal itu ia sampaikan saat virtual sidang perdana Asian Parliamentary Assembly (APA), Kamis (9/7). Sidang yang diinisiasi Parlemen Turki sebagai Presiden APA tersebut mengangkat tema ‘Covid-19 Outbreak'.

"Saya mengajak Parlemen Asia mendukung Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease 2019 yang diadopsi Majelis Umum PBB. Diplomasi Parlemen harus berkontribusi meneguhkan kerja sama internasional melalui aksi kolektif global untuk memerangi pandemi,” ungkap Farhan dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (10/7).

Baca juga: Perkuat Nasionalisme, PIP Penting Diatur dengan UU

Anggota Komisi I DPR RI dari dapil Jawa Barat I itu mengatakan peran parlemen saat ini sangat krusial. Setiap kebijakan yang diambil bisa menentukan seberapa cepat dunia akan pulih, dan seberapa baik menangani virus covid-19.

"Ini adalah krisis kemanusiaan dan pembangunan. Pandemi ini menuntut kita berinvestasi secara kolektif dalam menciptakan sistem yang tangguh yang melampaui isu kesehatan," jelas Farhan.

NasDem menyebut ada dampak terburuk pandemi covid-19 terhadap komitmen global pembangunan berkelanjutan (SDGs) tentang rancangan bersama menciptakan dunia yang tak satu pun tertinggal atau leave no one behind.

"Terepas dari penelitian dan pengembangan vaksin covid-19 yang masih berlangsung, kita harus melihat ke depan karena pandemi covid-19 ini sangat merusak prospek capaian kesehatan global pada tahun 2030 dan tentu berdampak langsung pada semua target SDGs lainnya,” pungkas Farhan. (OL-14)