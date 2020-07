Bukit Asam Boyong 3 Penghargaan Anugerah BUMN 2020

PT Bukit Asam Tbk meraih 3 penghargaaan sekaligus dalam acara Anugerah BUMN 2020 yang berlangsung di The MAJ Senayan, Kamis (9/7/2020) malam.

Bukit Asam menjadi jawara di 3 kategori pada penghargaan ini. Tiga kategori tersebut adalah Best CEO Strategic Orientation; Best BUMN, Tata Kelola Perusahaan (GCG); dan Best BUMN Aliansi Strategis Nasional dan Global.

Anugerah BUMN 2020 yang memasuki tahun ke-9 merupakan ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN yang telah menunjukkan kinerja unggul serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Mengusung tema 'BUMN sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional dalam Persaingan Global', kriteria penilaian difokuskan pada kinerja korporasi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sepanjang tahun 2019.

Didukung oleh tim riset dari PPM Manajemen, proses penilaian Anugerah BUMN 2020 yang awalnya diikuti oleh 131 perusahaan mengerucut menjadi 107 perusahaan. Perusahaan ini lolos tahap wawancara dan presentasi di hadapan dewan juri.

Hasil penjurian dibagi atas tiga kategori pemenang. Yakni perusahaan BUMN Non Tbk, Anak Perusahaan BUMN Non Tbk, dan perusahaan BUMN Tbk.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2020 Dr Tanri Abeng, MBA memaparkan kategori CEO adalah kategori yang paling ia favoritkan. “Sebab, perusahaan hanya akan sebaik CEO-nya,” ujar Tanri Abeng.

Bagi Tanri Abeng para pimpinan jebolan BUMN dengan kinerja yang cemerlang artinya teruji. Karena mengelola BUMN dengan segala tantangannya memerlukan keahlian special.

“Jadi kita harus bangga dengan CEO BUMN. Sudah banyak pemenang anugerah BUMN dan lulus penjurian masuk dalam kabinet pemerintahan," tambah Tanri Abeng. (RO/OL-10)