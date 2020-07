Delon Mengajar Vokal

DAMPAK pandemi korona juga dirasakan para musikus, salah satunya Delon, 42. Sejumlah jadwal pentasnya banyak dibatalkan karena larangan menggelar konser di tengah pandemi.

Delon mengatakan ia tidak manggung dalam lima bulan terakhir. Namun, finalis Indonesian Idol ini masih memiliki aktivitas lain, yakni membuka kelas musik secara daring. Sesuai kemampuannya, Delon memberikan les vokal.

“Memang sebelum pandemi aku juga ngajar, tetapi dikit. Namun, setelah pandemi ini berlangsung, makin banyak orang belajar vokal, orang makin jenuh di rumah, mereka pengen belajar vokal secara online dan private,” kata Delon di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain mengajar secara daring, Delon juga memberikan materi pengajaran secara langsung. Namun, dia menyebut tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah virus covid-19.

“Ini ialah private pengajaran dari aku. Kalau ketemu musti rapid test dulu. Jadi, ada protokol kesehatannya juga. Kita enggak mau kalau ada aneh-aneh terjadi. Kalau webinar series ada setiap minggu. Yang ikut lumayan banyak, bisa ada 50-100 orang. Have fun saja jalaninya, yang penting internetnya lancar,” jelas Delon yang juga menjajal akting di layar lebar lewat film Vina Bilang Cinta.

Delon juga mulai merintis bisnis kuliner bersama sang istri, Aida Chandra. “Memang pandemi ini ada plus-minusnya. Positifnya, selain mengajar aku ada bisnis baru bersama istri bikin makanan frozen. Jadi bikin Indonesian food sama western food. Istri enggak bisa meratapi nasib, dia maunya keluar dari keterpurukan dan di pandemi ini dia cukup aktif dan membawa berkah,” ujar dia.



Kolaborasi

Perlahan tapi pasti, Delon juga memulai lagi karier musiknya. Dia baru saja merilis lagu baru berjudul We Are Here berkolaborasi dengan penyanyi Filipina, Christian Bautista.

Bagi Delon, kolaborasinya dengan Christian seperti mimpi yang menjadi kenyataan karena dia sudah lama mengidolakan penyanyi asal Filipina tersebut.

“Akhirnya aku bisa duet dengan Christian yang gue selalu mengagumi lagunya. Sebelum aku ikut ajang kompetisi Idol jadi aku sangat fans sekali sama dia. Bisa kolaborasi sama dia sangat senang,” kata Delon.

Delon pertama kali bertemu Christian di belakang panggung Indonesian Idol pada 2007. Mereka kembali bertemu di konser musik dan kemudian memutuskan untuk melakukan kolaborasi.

“Christian cerita kalau ada kolaborasi kami mau bikin lagu untuk menguatkan banyak orang. Jadi, Christian juga salah satu musisi yang bisa dibilang jenius. Dalam 10 menit dia buat lagunya. Menit ke-15 dia kirim ke gue via WA. Akhirnya dibantu kakak gue sendiri, Daniel Thamrin disulap dan jadi bagus,” jelas Delon.

“Aku memaknai lagu ini lagu yang penyemangat. Semua orang pasti lagi terpuruk dengan keadaan pandemi ini. Jadi, dengan lagu ini kami mau menemani Indonesia dan Filipina, mau benar-benar membuat kalian bangkit dari keterpurukan,” ujarnya.

Ini bukan pertama kalinya Christian berkolaborasi dengan penyanyi lain. Dia sebelumnya pernah berduet dengan Bunga Citra Lestari serta penyanyi legendaris Jepang, Mayumi Itsuwa, pada 2006 menyanyikan Kokoronotomo. (Medcom.id/H-3)