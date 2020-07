ICW Targetkan Jepang, Malaysia dan Singapura Aktif

INTERNASIONAL Council of Women (ICW) targetkan mengajak negara-negara yang belum menjadi National Council of Women (NCW) agar aktif seperti Jepang, Malaysia dan Singapore.

‘’Kita akan memperkenalkan ICW lewat duta besar Negara tersebut yang berada di Indonesia maupun melalui duta besar Indonesia di negera itu,’’ kata Vice President ICW, Giwo Rubianto dalam rapat dewan direksi secara daring atau virtual, kemarin.

Giwa yang juga koordinator ICW untuk area Asia Pasifik itu mengungkapkan, isu-isu yang dilaporkan negara-negara Asia Pasifik dan mengalami peningkatan signifikan selama pandemi berupa kekerasan dalam rumah tangga, rasisme, diskriminasi gender dan kurangnya kesadaran terhadap kehamilan, Angka Kematian Ibu dan angka kematian Anak ketika melahirkan.

Meskipun, tambahnya ,isu-isu upaya yang belum optimal karena faktor pandemi covid-19.

"Selama pandemi Covid-19 melanda, kebanyakan organisasi yang berafiliasi dengan ICW terpaksa menghentikan kegiatannya tetapi perlahan bangkit untuk melanjutkan perjuangannya melalui kegiatan berbasis daring," kata Giwo Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) itu.

Dijelaskannya, ICW merupakan federasi organisasi perempuan yang didirikan tahun 1888 yang mempunyai 65 negara anggota dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Selama 130 tahun terakhir, ICW telah menjadi pelopor aktif dalam mempromosikan hak-hak perempuan internasional, berjuang untuk kemajuan perempuan dan selalu hadir pada acara PBB untuk memastikan Piagam PBB memasukkan hak-hak perempuan yang setara.

Ketika Commission on the Status of Women (CSW) dibentuk. ICW mewakili suara perempuan dan mempromosikan serta melindungi hak asasi perempuan internasional untuk menjadikan dunia tempat yang aman dan membahagiakan bagi kaum perempuan. Saat ini, Jungsook Kim dari Korea menduduki posisi Presiden ICW selama 2 periode.