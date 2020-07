Masuk New Normal, Nusa Dua dan Mandalika Siap Sambut Wisatawan

SEIRING dengan implementasi new normal atau tatanan baru, sejumlah pengelola destinasi wisata siap menyambut kembali kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Saat merebak pandemi virus korona atau Covid-19, pariwisata adalah salah sektor yang sangat terpukul baik di Tanah Air maupun di seluruh dunia.

Destinasi wisata andalan Indonesia yang kerap diburu para turis mancanegara adalah Nusa Dua, Bali, dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Terlebih lagi Mandalika akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang olahraga bergengsi Moto-GP.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengembangkan dan mengelola destinasi pariwisata, The Nusa Dua dan The Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyambut implementasi new normal yang akan ditandai kembalinya kunjungan para wisatawan.

Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, mengatakan,”Sebagai BUMN, ITDC mendukung langkah pemerintah dalam menyiapkan pariwisata di masa the new normal, khususnya melalui penyiapan destinasi pariwisata yang menerapkan protokol CHS bagi keamanan dan kenyamanan wisatawan. “

“Kami siap untuk membuka kembali kawasan pariwisata yang kami kelola bagi kunjungan wisatawan, dengan telah selesainya penyusunan langkah-langkah mitigasi, SOP dan protokol kesehatan, dan penyediaan fasilitas pendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di dalam kawasan,” ucap Ngurah Wirawan pada keterangannya, Kamis (9/7).

Pihak ITDC, menurut Wirawan, telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan prosedur standar operasional (SOP) penanganan wisatawan serta fasilitas pendukung pencegahan penyebaran Covid-19 baik di dalam kawasan Nusa Dua dan Mandalika berdasarkan acuan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan WHO.

“Termasuk protokol Cleanliness, Healthy and Safe (CHS) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Kemenparekraf) sebagai tatanan baru di destinasi pariwisata. Khusus The Nusa Dua telah disiapkan sebagai pilot project destinasi CHS bagi pariwisata Bali dan nasional,” jelasnya.

Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita juga menerangkan, “The Nusa Dua merupakan salah satu contoh kawasan wisata yang clean and safe dan telah menerapkan mitigasi pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan SOP protokol kesehatan di setiap kegiatan yang dilakukan di masing-masing tenant hotel dan fasilitas maupun selama beraktivitas di dalam Kawasan The Nusa Dua.”

“Dengan konsep one stop destination, The Nusa Dua memiliki pilihan beraktivitas yang lengkap bagi wisatawan sehingga wisatawan dapat menikmati liburan dalam kawasan dan tidak perlu keluar dari kawasan,” jelasnya. (RO/OL-09)