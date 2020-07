Dishub DKI Sediakan Penyewaan Sepeda di 9 Titik

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah menyediakan penyewaan sepeda atau 'Bike Sharing' di sembilan titik. Program ini mulai berjalan pada Senin (6/7) lalu.

"Ada sembilan lokasi. Di Bundaran HI ada 3 lokasi, kemudian di Dukuh Atas, berikutnya di Balai Kota, di Kantor Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, di kantor wali kota Jakarta Pusat, dan di Jalan Jati Baru," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (9/7).

Program 'Bike Sharing' digagas untuk meningkatkan minat warga Jakarta terhadap sepeda sebagai alat transportasi di Jakarta. Dari pantauan, Syafrin mengatakan antusiasme warga cukup tinggi terhadap program ini.

Syafrin menyebutkan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait program ini. Jika hasilnya bagus, Syafrin berjanji memperbanyak lokasi penyewaan sepeda tersebut.

"Alhamdulilah, bike sharing berjalan baik. Dari hasil, tapi saya belum dapat akurasi data berapa persen pemakaiannya. Tetapi dari hasil pantauan kami di beberapa titik yang itu menjadi akhir dari pergerakan orang dengan angkutan umum massal, seperti di Bundaran HI, ini pergerakan warga yang menggunakan bike sharing-nya cukup tinggi. Jadi, nanti kami akan evaluasi," kata Syafrin.

Masyarakat bisa menggunakan sepeda ini dengan cara menyewa. Tarifnya hanya Rp3.000 per 15 menit.

Sepeda memang diharapkan menjadi alat transportasi first mile and last mile warga di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, sepeda yang dikendarai individu relatif aman dari penyebaran covid-19 selama menjalankan protokol kesehatan.

Sepeda juga relatif bebas dari kemacetan yang bisa dialami jika menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat karena Pemerintah Provinsi DKI sudah menyediakan jalur khusus sepeda. (OL-14)