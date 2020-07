STEPHEN MARLEY, Cedella Marley dan putranya, Skip Marley, akan bergabung untuk memproduksi versi baru dari lagu milik legenda reggae Bob Marley, One Love. Versi baru One Love tersebut akan dirilis pada (17/7) dan juga akan memasukkan penampilan tamu spesial dari musisi lain.

Selain memproduksi versi baru dari lagu One Love, mereka juga akan merilis video musik sekaligus. Tuff Gong International, yang menjadi label rekaman Bob Marley akan menangani perilisan One Love versi baru ini.

“Ayah menulis lagu ini sekitar 40 tahun yang lalu, waktu yang amat sangat lama. Rasanya seperti saat ini di dunia kita perlu memiliki beberapa jenis persatuan yang berbeda. Bukan hanya basa-basi, tapi tindakan nyata,” kata Cedella Marley, 52, dikutip dari The Associated Press.

“Saya pikir kami akan membawa lagu ini ke generasi yang perlu tahu bahwa kami peduli. Kami peduli pada apa yang terjadi. Kami akan melakukan dorongan-dorongan dan mudah-mudahan pesannya akan beresonansi,” lanjutnya.

Perilisan versi baru dari One Love ini ditujukan untuk menggalang dana yang ditujukan untuk kalangan terdampak covid-19 di dalam program Reimagine, kampanye global dari Unicef. Versi asli One Love ini awalnya dirilis pada 1977 oleh Bob Marley And The Wailers. (M-1)