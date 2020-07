Digelar di Portugal, Ini Jadwal Lengkap Lanjutan Liga Champions

DIHENTIKAN sementara sejak pandemi virus corona di Eropa pertengahan Maret silam, Liga Champions dan Liga Europa akan menuntaskan format babak gugur langsung dalam final delapan yang unik, Agustus nanti.

Liga Champions akan dimainkan di Portugal, sedangkan Liga Europa dituntaskan di Jerman. Berikut panduan singkat AFP Sport mengenai kedua kompetisi elite Eropa itu untuk masing-masing laga tersisa menjelang undian perempat final dan semifinal pada Jumat (10/7):

LIGA CHAMPIONS:

Yang sudah lolos ke perempat final:

Atalanta (Italia), RB Leipzig (Jerman), Atletico Madrid (Spanyol), Paris Saint-Germain (Prancis)

Yang harus menuntaskan leg kedua 16 Besar untuk ke perempat final:

Juventus (Italia) vs Lyon (Prancis)

Lyon unggul 1-0



Manchester City (Inggris) vs Real Madrid (Spanyol)

Man City unggul 2-1



Bayern Muenchen (Jerman) vs Chelsea (Inggris)

Bayern unggul 3-0



Barcelona (Spanyol) vs Napoli (Italia)

Sementara seri 1-1



JADWAL:

7 dan 8 Agustus: Menuntaskan babak 16 besar



Delapan besar di Lisbon

12-15 Agustus: Perempat final

18-19 Agustus: Semifinal

23 Agustus: Final





LIGA EUROPA:

16 besar yang masih harus dimainkan:

Getafe (Spanyol) vs Inter Milan (Italia) hanya satu leg karena leg

pertama dibatalkan pandemi



Shakhtar Donetsk (Ukraina) vs Wolfsburg (Jerman)

Shakhtar memimpin 2-1



Bayer Leverkusen (Jerman) vs Rangers (Skotlandia)

Leverkusen memimpin 3-1



Wolverhampton Wanderers (Inggris) vs Olympiakos (Yunani)

leg pertama 1-1



Manchester United (Inggris) v LASK (Austria)

Man Utd memimpin 5-0



Basel (Swiss) vs Eintracht Frankfurt (Jerman)

Basel memimpin 3-0



Roma (Italia) vs Sevilla (Spanyol)

hanya satu leg karena leg pertama dibatalkan pandemi



FC Copenhagen (Denmark) vs Istanbul Basaksehir (Turki)

Basaksehir memimpin 1-0



JADWAL

5 dan 6 Agustus: semua pertandingan 16 besar tersisa



Delapan besar di Jerman (Cologne, Duisburg, Duesseldorf, Gelsenkirchen)

10 dan 11 Agustus: Perempat final

16 dan 17 Agustus: Semifinal

21 Agustus: Final di Cologne