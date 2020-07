Ketua DPR AS Kecam Keputusan Trump Tarik AS dari WHO

PENGUNDURAN diri resmi Amerika Serikat (AS) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diputuskan Presiden Donald Trump merupakan tindakan yang sungguh tidak masuk akal. Hal itu dikatakan ketua DPR AS Nancy Pelosi lewat Twitter.

Trump mengambil keputusan itu saat "WHO mengoordinasikan perang melawan covid-19," tulis Pelosi, Rabu (8/7). "Dengan jutaan nyawa terancam, Presiden melumpuhkan upaya internasional untuk mengalahkan virus."

AS akan meninggalkan WHO pada 6 Juli 2021 dan saat ini AS masih menunda pendanaan senilai lebih dari US$200 juta (sekitar Rp2,8 triliun) kepada organisasi tersebut, menurut situs WHO.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres sedang dalam proses verifikasi dengan WHO mengenai apakah AS memenuhi semua persyaratan pengunduran diri mereka. Hal itu dikatakan juru bicara PBB Stephane Dujarric melalui pernyataan, Selasa (7/7). (OL-1)