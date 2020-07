Mills Sumbangkan US$1 Juta untuk Keadilan Sosial di Australia

GUARD San Antonio Spurs Patty Mills, Rabu (8/7), mengatakan akan mendonasikan gajinya dalam delapan laga NBA yang akan datang--sebanyak lebih dari US$1 juta--untuk organisasi keadilan sosial di Australia, negara asalnya.

Pebasket berusia 31 tahun yang membantu Spurs menjadi juara NBA 2014, lewat media sosial, mengatakan gajinya selama delapan laga terakhir di Orlando selama pandemi covid-19 akan disumbangkan kepada kelompok Black Lives Matter.

"Saya telah memutuskan untuk pergi ke Orlando," ujar Mills. "Saya akan menyumbangkan setiap sen dari bayaran yang saya terima selama laga di Orlando--sebesar US$1.017.818,54--kepada Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custody, dan sebuah kampanye bernama We Got You yang bertujuan mengakhiri rasisme di Australia."

Mills aktif dalam gerakan keadilan sosial selama 11 musim bermain di NBA dan kesempatan membantu gerakan itu membuat dia memutuskan bermain di NBA tempat 22 tim akan berlaga dalam lingkungan tertutup di Walt Disney World agar terhindar dari covid-19.

"Saya memutuskan bermain di Orlando karena saya ingin memastikan ada dana yang disumbangkan untuk komunitas kulit hitam," ujar Mills.

Mills membukukan rata-rata 11,7 poin per pertandingan pada musim ini serta 1,6 rebound dan 1,8 assist. (AFP/OL-1)