Delon Berkolaborasi dengan Christian Bautista

DELON dan Christian Bautista secara resmi meluncurkan lagu kolaborasi mereka yang berjudul We Are Here yang dirilis di Indonesia dan Filipina.

Bagi Delon, kolaborasi dengan Christian Bautista merupakan pengalaman yang tidak terlupakan.

"Pengalaman yang luar biasa bisa bekerja sama dengan Christian, dia profesional. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama yang merasakan dampak korona," ungkap Delon dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (9/7).

Dalam acara peluncuran lagu yang digelar virtual, Delon hadir didampingi CEO Nagaswara Rahayu Kertawiguna sementara Christian Bautista dari Filipina didampingi perwakilan Universal Records Philippines, KathleenDy-Go.

Christian Bautista mengatakan bahwa lagu yang dia ciptakan itu memiliki pesan untuk menolong sesama terutama dalam kondisi dan situasi sulit akibat pandemi virus korona saat ini.

"Lewat lagu ini, saya dan Delon mencoba mengatakan bahwa kita seharusnya menolong orang lain. Inilah saatnya. Walaupun kita berada dalam kondisi lockdown. Lagu ini ada di saat yang tepat," jelas Christian Bautista. (OL-1)