Jude Law Didekati untuk Perankan Captain Hook

JUDE Law sedang dalam tahap pembicaraan untuk memerankan tokoh penjahat Disney klasik, Captain Hook pada film live-action Peter Pan & Wendy. Hal itu dilaporkan Variety, Kamis (9/7).

Sutradara David Lowery didapuk untuk mengarahkan proyek ini. Lowery juga ikut menulis naskah bersama Toby Halbrooks dan Jim Whitaker menjadi produsernya.

Film animasi klasik Disney 1953 ini merupakan adaptasi paling sukses dari novel JM EBarrie tentang Peter Pan, seorang bocah lelaki yang tidak bertambah tua dan anak-anak yang ia ajak ke dunia magis Neverland.

Banyak studio lain yang membuat versi mereka sendiri di layar besar dan kecil, termasuk Hook karya Steven Spielberg yang dibintangi Robin Williams dan Pan dari Joe Wright. Namun, keduanya memiliki hasil yang mengecewakan di box office.

Jika kesepakatan antara Law dan pihak studio berhasil, ia akan mengikuti jejak Dustin Hoffman, Jason Isaacs, dan yang paling baru, Garrett Hedlund sebagai bajak laut antagonis yang ikonik.

Seorang sumber Disney mengatakan film Peter Pan & Wendy ini akan dirilis di bioskop dan bukan lewat Disney Plus.

Disney sedang banyak membuat film berjenis live-action. Tahun lalu, ada Aladdin dan The Lion King yang menghasilkan US$1 miliar di box office global.

Disney pun sangat senang dengan kesuksesan live-action Aladdin sehingga mulai mengembangkan sekuelnya.

Sementara itu, Law akan hadir dalam proyek terbarunya yang berjudul The New Pope di HBO. Ia juga membintangi Rhythm Section dan akan mengulangi perannya sebagai Dumbledore dalam film Fantastic Beasts and Where to Find Them berikutnya. (OL-1)